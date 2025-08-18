Ilyenkor robban fel a legtöbb dinnye: ez nem legenda, megint megtörtént (videó)

Nem unatkozó internetezők találták ki, valóban előfordulhat, hogy felrobban egy dinnye. Ráadásul ez a dinnyeszezon végén és a kánikulában fordul elő a leggyakrabban, tehát lényegében most van a dinnye robbanás szezonja. Egy friss felvételt is megosztott erről egy olvasó, aki az egyik szupermarketben vásárolta a görögdinnyét a napokban.

Dinnyék sorakoznak a piacon

Forrás: VN

Dinnye: elég gusztustalan, amikor felrobban a konyhában

Az egyik nagykanizsai szupermarketben vette pár napja az olvasó az a dinnyét, ami aztán meglepetést okozott. Arról írt, hogy a dinnye nagyon hideg volt, nem tette be a hűtőbe. Reggel viszont hallott egy durranást, a dinnye héja megnyílt, a húsa pedig rothadó bűzt árasztva kifolyt a konyhapultra - számolt be az esetről a zaol.hu.

Miért robban fel a dinnye? Itt a magyarázat

Ez nem valami legenda, a dinnyék valóban fel tudnak robbanni, már a dinnyeföldön is előfordul az ilyesmi. A nagy melegtől és attól is, ha megerjed a belseje a gyümölcsnek, mert például betegség támadja meg. Nem robbanás ez a szó klasszikus értelmében, de a hirtelen felszabaduló nyomás és a fröccsenő tartalom tényleg ijesztő lehet.

Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke a beol.hu portálnak elmondta: dinnye, különösen, ha túlérett vagy beteg, belül erjedésnek indulhat. Az erjedés során szén-dioxid (CO₂) termelődik, és a lezárt, ép héjú dinnyében nyomás keletkezik. Ha ez eléri a gyümölcs héjának tűrőképességét, akkor az megrepedhet vagy — ha szerencsétlen a helyzet — szét is durranhat.

A gazdák a szedéskor és a válogatáskor igyekeznek kiszűrni azt a dinnyét, ami rossz lehet, de egy-két ilyen darab a legnagyobb figyelem ellenére is bekerülhet a szállítmányokba.

A robbanásnak vannak előjelei: amikor elkezd habzani, sistereg: meg se próbáljuk felvágni, azonnal vigyük ki a lakásból, mert ez már a robbanás előjele.