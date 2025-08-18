1 órája
Ilyenkor robban fel a legtöbb dinnye: ez nem legenda, megint megtörtént (videó)
Több videó is kering az interneten felrobbanó dinnyéről. Aki azt hiszi, ezek csak trükkös felvételek, csalódnia kell. A konyhájába is bármikor megtörténhet: valóban felrobbanhat a dinnye, el is mondjuk mikor történhet ilyen és mik az előjelei.
Nem unatkozó internetezők találták ki, valóban előfordulhat, hogy felrobban egy dinnye. Ráadásul ez a dinnyeszezon végén és a kánikulában fordul elő a leggyakrabban, tehát lényegében most van a dinnye robbanás szezonja. Egy friss felvételt is megosztott erről egy olvasó, aki az egyik szupermarketben vásárolta a görögdinnyét a napokban.
Dinnye: elég gusztustalan, amikor felrobban a konyhában
Az egyik nagykanizsai szupermarketben vette pár napja az olvasó az a dinnyét, ami aztán meglepetést okozott. Arról írt, hogy a dinnye nagyon hideg volt, nem tette be a hűtőbe. Reggel viszont hallott egy durranást, a dinnye héja megnyílt, a húsa pedig rothadó bűzt árasztva kifolyt a konyhapultra - számolt be az esetről a zaol.hu.
Miért robban fel a dinnye? Itt a magyarázat
Ez nem valami legenda, a dinnyék valóban fel tudnak robbanni, már a dinnyeföldön is előfordul az ilyesmi. A nagy melegtől és attól is, ha megerjed a belseje a gyümölcsnek, mert például betegség támadja meg. Nem robbanás ez a szó klasszikus értelmében, de a hirtelen felszabaduló nyomás és a fröccsenő tartalom tényleg ijesztő lehet.
Göcző Mátyás, a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke a beol.hu portálnak elmondta: dinnye, különösen, ha túlérett vagy beteg, belül erjedésnek indulhat. Az erjedés során szén-dioxid (CO₂) termelődik, és a lezárt, ép héjú dinnyében nyomás keletkezik. Ha ez eléri a gyümölcs héjának tűrőképességét, akkor az megrepedhet vagy — ha szerencsétlen a helyzet — szét is durranhat.
A gazdák a szedéskor és a válogatáskor igyekeznek kiszűrni azt a dinnyét, ami rossz lehet, de egy-két ilyen darab a legnagyobb figyelem ellenére is bekerülhet a szállítmányokba.
A robbanásnak vannak előjelei: amikor elkezd habzani, sistereg: meg se próbáljuk felvágni, azonnal vigyük ki a lakásból, mert ez már a robbanás előjele.
Na, mi nem lesz augusztus 20-án? Mutatjuk a boltok ünnepi nyitvatartását
Dinnye: Top 5 jótékony hatás – Ezért egyél belőle minden nap a nyáron!