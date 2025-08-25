augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

1 órája

Dr. Schaffer Éva kapta idén a Vas vármegye díszpolgára címet

Címkék#elismerés#gratuláció#díszpolgár

Az elismerést hétfőn a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban adták át.

Vaol.hu

A Vas Vármegyei Közgyűlés „Vas vármegye díszpolgára" címet adományoz azon személynek, aki egész életművével, a közösség érdekében végzett jelentős eredményt hozó munkájával, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez. A „Vas vármegye díszpolgára" kitüntetést idén dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvosnak adta át Majthényi László elnök és a Vas Vármegyei Közgyűlés képviselői a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban.

Dr. Schaffer Éva lett idén a díszpolgár.
Dr. Schaffer Éva lett idén Vas vármegye díszpolgára.
Fotó: Szendi / Forrás: Szendi Péter

Vas vármegye díszpolgára

Dr. Schaffer Éva 2020 márciusáig irányította a kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályát. Több évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.

Hamarosan jövünk a részletekkel.

Vas vármegye díszpolgára

Fotók: Szendi Péter

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu