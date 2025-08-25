1 órája
Dr. Schaffer Éva kapta idén a Vas vármegye díszpolgára címet
Az elismerést hétfőn a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban adták át.
A Vas Vármegyei Közgyűlés „Vas vármegye díszpolgára" címet adományoz azon személynek, aki egész életművével, a közösség érdekében végzett jelentős eredményt hozó munkájával, példamutató emberi magatartásával hozzájárult a vármegye jó hírnevének öregbítéséhez. A „Vas vármegye díszpolgára" kitüntetést idén dr. Schaffer Éva nyugalmazott osztályvezető főorvosnak adta át Majthényi László elnök és a Vas Vármegyei Közgyűlés képviselői a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban.
Vas vármegye díszpolgára
Dr. Schaffer Éva 2020 márciusáig irányította a kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályát. Több évtizedes példaértékű szakmai munkája elismeréseként kapta a kitüntető címet.
Vas vármegye díszpolgáraFotók: Szendi Péter