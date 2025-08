Így tudunk majd vásárolni a szombathelyi drogériában

A DM-nél rákérdeztünk: mi indokolta a bezárást és mit takar a kirakatban olvasható "Üzletünk megújul" felirat. Most válaszoltak.

Két hónapra bezárt Szombathely egyik legforgalmasabb drogériája, a Family Centerben található DM.

Fotó: Szendi Péter

DM: szeptember 22-re tervezik a nyitást

„Az üzlet 2025. 07. 21-én zárt be, a nyitást 2025. 09. 22-ére tervezzük. Az üzlettér alapterületét bővítjük, a polcok közötti folyosók tágasabbak lesznek, és a gépészeti rendszert is megújítjuk. A dm-re jellemző legújabb üzletképi elemek is bekerülnek majd az üzletbe, így még kényelmesebb lesz a vásárlás – olvasható levelükben. Már csak 48-at kell aludni, hogy újra beléphessünk a Varasd utca 1. szám alatti üzletbe.