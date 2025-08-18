Országos gasztro-kihívást robbantottak a tűzoltók, dödöllével kezdték

A dödölle főleg a Dunántúl nyugati részén ismert és elterjedt egyszerű, laktató étel. Egy évszázados, burgonyaalapú parasztétel, amit eredetileg főételként fogyasztottak. Több megyében is népszerű, a vasiak persze úgy tartják, hogy ez egy jellegzetes vasi tájétel, a zalaiak úgy, hogy ez tőlük terjedt el, de Somogyban is meg vannak győződve arról, hogy az ő receptjük volt a legelső és a legjobb, igaz ott nem dödöllének, hanem gánicának nevezik. A dunaújvárosi tűzoltók legújabb kihívásukban dödöllét főztek.

Dödölle, a népszerű krumpli étel sok helyen készül az országban

Dödölle: Vasban és Zalában is eszik, de honnan ered?

A dunaújvárosi tűzoltók nemrég országos kihívást indítottak, amiben minden megyéből kérnek helyi ételeket és amire a legtöbb szavazat érkezik, azt el is készítik. Legutóbb dödöllét főztek, igaz ők azt írták, ez zalai fogás. Nem is csoda, Nagykanizsát tartják a dödölle fővárosának. Más kérdés, hogy a nagykanizsaiak...A videójuk szerint úgy készült, ahogy a nagykönyvben meg van írva és láthatóan gyorsan el is fogyott. Ráadásul az is kiderült, hogy a dödölle készítésének bárki, bátran nekiállhat, sikerülni fog.

Van egy titka a tökéletes dödöllének, Borbás Marcsi elárulta

Nagyon sok olyan jellegzetes magyar ételünk van, amit az egész ország területén évszázadok óta főznek az emberek, esetleg mindenhol kicsit másként készítik, más néven említik, vagy másként fogyasztják ugyanazt. A dödölle mindenhol krumpliból készül, van ahol tejföllel, van ahol hagymás zsírral, van ahol magában, de akár darált mákkal, dióval vagy lekvárral is ették. Manapság már pörköltek mellé, köretnek is adják. Borbás Marcsi az "eredeti" őrségi verziót készítette el, ebben a dödölle receptben van egy nagyon fontos titok, ami a hozzávalókat és a tökéletes állagot illeti.

Vas vármegyében több olyan húsmentes fogás is van, ami innen ered, például a dödölle, ami az egyik leghíresebb. De vajon melyik megyéből terjedt el? Ezt kérdeztük olvasóinktól is, de egyelőre még nem oldódott meg a rejtély.