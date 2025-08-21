Savaria Karnevál 2025
Döntöttek: Megtartják a Savaria Karneválnyitó ceremóniáját
A Savaria Történelmi Karnevál hivatalos oldalán tette közzé, hogy a jelenlegi döntés szerint megtartják a Karneválnyitó ceremóniát és a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjét is!
A csütörtök esti Tüzes Játékról este 20.00 óra magasságában adnak újabb tájékoztatást a legfrissebb időjárási információk alapján. A szervezők bíznak benne, hogy az időjárás kegyes lesz.
Savaria Karnevál 2025
