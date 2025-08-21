augusztus 21., csütörtök

Savaria Karnevál 2025

2 órája

Döntöttek: Megtartják a Savaria Karnevál nyitó ceremóniáját

A Savaria Történelmi Karnevál hivatalos oldalán tette közzé, hogy a jelenlegi döntés szerint megtartják a Karneválnyitó ceremóniát és a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjét is! 

A csütörtök esti Tüzes Játékról este 20.00 óra magasságában adnak újabb tájékoztatást a legfrissebb időjárási információk alapján. A szervezők bíznak benne, hogy az időjárás kegyes lesz.

Frissítés: Megtartják a Tüzes Játékot is! Örömmel értesítenek mindenkit, hogy a Savaria Történelmi Karnevál Tüzes Játék című programját ma, csütörtökön (08.21.) az eredeti tervek szerint MEGTARTJÁK! Kezdés: 21:30 (Kapunyitás: 21:00)

 

 

