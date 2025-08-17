2 órája
DPF-szűrő eltávolítása – Ez történik, ha kiszereltetem az autóból és kiíratom a vezérlőből
Dízelesek figyelem, egy fontos dologról van szó, amire mindenképpen érdemes odafigyelni! Mi az igazság: a DPF-szűrő tényleg eltávolítható?
Mi is a DPF-szűrő (Diesel Particulate Filter), magyarul részecskeszűrő vagy koromszűrő? Egy olyan eszköz, amely a dízelmotoros járművek kipufogórendszerében található, és a kipufogógázból kiszűri a szilárd szennyeződéseket, főként a koromrészecskéket. De a DPF-szűrő eltávolítása vajon legális?
Mire szolgál a DPF-szűrő?
- Csökkenti a légszennyezést: megakadályozza, hogy a káros részecskék a levegőbe kerüljenek
- Védi az egészséget: a korom belélegezve károsíthatja a tüdőt, növeli a rákos megbetegedések kockázatát
- Teljesíti a környezetvédelmi előírásokat: az EU szigorú kibocsátási normái miatt kötelező
Hogyan működik?
A kipufogógáz áthalad a szűrőn, ahol a részecskék „megragadnak”. Idővel a szűrő eltömődik, ezért szükséges a regeneráció: a rendszer automatikusan kiégeti a lerakódott kormot magas hőmérsékleten. Ez a folyamat általában 600–700 km után indul be.
Mi történik, ha eldugul?
- Csökken az autó teljesítménye
- Megnő a füst- és szagkibocsátás
- Hibakód jelenik meg, világít a „check engine” lámpa
- A javítás költsége akár 250.000 – 1.000.000 Ft is lehet!
Tilos eltávolítani!
Bár egyesek „okosba” kiszereltetik a szűrőt és átprogramozzák a motorvezérlőt, ez szabálytalan, környezetszennyező, és büntetést vonhat maga után. A DPF-szűrő eldugulásának megelőzése nemcsak a pénztárcádnak, hanem a környezetnek is jót tesz. Íme néhány praktikus tipp, amivel meghosszabbíthatod a szűrő élettartamát:
Vezetési szokásokkal segítheted a regenerációt
- Menj hosszabb utakra: Hetente legalább egyszer vezess 20–30 percet autópályán, egyenletes sebességgel, kb. 2500–3000-es fordulatszámon
- Kerüld a rövid városi utakat: Ezek nem engedik, hogy a kipufogógáz elérje a szükséges hőmérsékletet a korom kiégetéséhez
- Ne állítsd le a motort regeneráció közben: Ha épp zajlik az aktív regenerálás (pl. magasabb alapjárat, erősebb kipufogószag), hagyd, hogy befejezze
Műszaki karbantartás
- Használj alacsony SAPS-tartalmú motorolajat: Ez kevesebb hamut termel, így lassabban tömődik el a szűrő
- Figyelj a motorhibákra: Hibás EGR-szelep, szivárgó injektor vagy turbó túl sok kormot termelhet – ezeket javíttasd ki időben
- Ne halogasd a figyelmeztető lámpák kezelését: Ha világít a DPF jelzőfény, próbálj regenerációt indítani autópályán, vagy vidd szervizbe
Tisztítás és szerviz
- Kényszerregenerálás: Szervizben elvégezhető, ha a szűrő még nem sérült
- Professzionális DPF-tisztítás: Ultrahangos vagy vegyszeres eljárással szinte új állapotba hozható
- Csere csak végső esetben: Ha a szűrő megrepedt vagy teljesen eltömődött
