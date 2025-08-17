augusztus 17., vasárnap

DPF-szűrő eltávolítása – Ez történik, ha kiszereltetem az autóból és kiíratom a vezérlőből

Dízelesek figyelem, egy fontos dologról van szó, amire mindenképpen érdemes odafigyelni! Mi az igazság: a DPF-szűrő tényleg eltávolítható?

Gombos Kálmán

Mi is a DPF-szűrő (Diesel Particulate Filter), magyarul részecskeszűrő vagy koromszűrő? Egy olyan eszköz, amely a dízelmotoros járművek kipufogórendszerében található, és a kipufogógázból kiszűri a szilárd szennyeződéseket, főként a koromrészecskéket. De a DPF-szűrő eltávolítása vajon legális?

Mire szolgál a DPF-szűrő?

  • Csökkenti a légszennyezést: megakadályozza, hogy a káros részecskék a levegőbe kerüljenek
  • Védi az egészséget: a korom belélegezve károsíthatja a tüdőt, növeli a rákos megbetegedések kockázatát
  • Teljesíti a környezetvédelmi előírásokat: az EU szigorú kibocsátási normái miatt kötelező

Hogyan működik?

A kipufogógáz áthalad a szűrőn, ahol a részecskék „megragadnak”. Idővel a szűrő eltömődik, ezért szükséges a regeneráció: a rendszer automatikusan kiégeti a lerakódott kormot magas hőmérsékleten. Ez a folyamat általában 600–700 km után indul be.

Mi történik, ha eldugul?

  • Csökken az autó teljesítménye
  • Megnő a füst- és szagkibocsátás
  • Hibakód jelenik meg, világít a „check engine” lámpa
  • A javítás költsége akár 250.000 – 1.000.000 Ft is lehet!

Tilos eltávolítani!

Bár egyesek „okosba” kiszereltetik a szűrőt és átprogramozzák a motorvezérlőt, ez szabálytalan, környezetszennyező, és büntetést vonhat maga után. A DPF-szűrő eldugulásának megelőzése nemcsak a pénztárcádnak, hanem a környezetnek is jót tesz. Íme néhány praktikus tipp, amivel meghosszabbíthatod a szűrő élettartamát:

Vezetési szokásokkal segítheted a regenerációt

  • Menj hosszabb utakra: Hetente legalább egyszer vezess 20–30 percet autópályán, egyenletes sebességgel, kb. 2500–3000-es fordulatszámon
  • Kerüld a rövid városi utakat: Ezek nem engedik, hogy a kipufogógáz elérje a szükséges hőmérsékletet a korom kiégetéséhez
  • Ne állítsd le a motort regeneráció közben: Ha épp zajlik az aktív regenerálás (pl. magasabb alapjárat, erősebb kipufogószag), hagyd, hogy befejezze

Műszaki karbantartás

  • Használj alacsony SAPS-tartalmú motorolajat: Ez kevesebb hamut termel, így lassabban tömődik el a szűrő
  • Figyelj a motorhibákra: Hibás EGR-szelep, szivárgó injektor vagy turbó túl sok kormot termelhet – ezeket javíttasd ki időben
  • Ne halogasd a figyelmeztető lámpák kezelését: Ha világít a DPF jelzőfény, próbálj regenerációt indítani autópályán, vagy vidd szervizbe

Tisztítás és szerviz

  • Kényszerregenerálás: Szervizben elvégezhető, ha a szűrő még nem sérült
  • Professzionális DPF-tisztítás: Ultrahangos vagy vegyszeres eljárással szinte új állapotba hozható
  • Csere csak végső esetben: Ha a szűrő megrepedt vagy teljesen eltömődött

