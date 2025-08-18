Dr. Fonyódi Lajos Róbert (1971 – 2025) járásbírósági elnök, címzetes törvényszéki bíró emlékére

1971. május 28-án született Sárváron, a jogi egyetemet Pécsett 1995-ben végezte. Igazságügyi pályáját a Sárvári Városi Bíróságon 1995. évben kezdte meg bírósági fogalmazóként. 1997-ben nyert bírói kinevezést a Sárvári Járásbíróságra, szülővárosában. 2004-től 2016-ig, 12 éven át volt a Sárvári Járásbíróság elnöke. Bírói szakmai és igazságügyi vezetői tevékenysége elismeréseként 2015-ben címzetes törvényszéki bírói címben részesült. 30 év igazságügyi munka, 28 év bírói pálya és 12 év járásbírósági elnöki szolgálatot követően súlyos betegségével küzdve hagyott itt minket.

Dr. Fonyódi Lajos Róbert Vas vármegyében közmegbecsülésnek örvendett jogi és szakmai körökben egyaránt, életpályája példaértékű volt. Világos, egyenes gondolkodása, lényeglátása egyedülálló motivációt adott az őt körülvevő fiatalabb jogászgenerációk számára. Olyan ember volt, aki utat mutatott a fiataloknak, ha kellett hidat épített nekik és a hídon át is segítette őket. Fanyar humora, egyéni stílusa és világos gondolatai pótolhatatlan, felejthetetlen örök űrt hagytak maguk után.

Dr. Fonyódi Lajos Róbertet a Szombathelyi Törvényszék saját halottjának tekinti. Temetésére 2025. augusztus 18-án 16.30 órakor kerül sor a sárvári újtemetőben.

Dr. Kovács Bálint Gábor, a Szombathelyi Törvényszék elnöke

