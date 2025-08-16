Dráma a Dunánál - Kilenc éves kisgyerek életéért küzdenek az orvosok

Dráma a Dunánál - A vízirendőrséget pénteken 18,45-kor riasztották a Neue Donau családi strandra. Egy kilencéves kisfiú fulladt a vízbe. A bécsi tűzoltóság búvárainak sikerült a gyermeket több méterrel a felszín alatt megtalálniuk és kimenteniük a vízből - írja az ORF.

Dráma a Dunánál - Egy kisgyerek életéért küzdenek az orvosok

Forrás: VN-archív

Néhány perc a víz alatt lett dráma a Dunánál

A bécsi mentőszolgálat sürgősségi orvosa elsősegélynyújtásban részesítette a fiút, mielőtt kórházba szállították. Ott intenzív ellátásra szorul, és életveszélyben van. A jelenlegi megállapítások szerint a kilencéves kisfiú már több perce víz alatt volt.

A krone.at beszámolója szerint a tizenegy éves testvére is bajba került a vízben, de egy nő húzta ki a vízből. A rendőrség megerősítette a jelentést.