Vádemelés
1 órája
Durva balhé Szombathelyen: részegen verte agyba-főbe haragosát egy férfi
Vádemelés történt az ügyben.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 áprilisában, Szombathelyen ittasan bántalmazott egy férfit, akit többször megütött, majd miután a sértett a földre került, több alkalommal bele is rúgott.
A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
