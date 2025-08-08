augusztus 8., péntek

Vádemelés

1 órája

Durva balhé Szombathelyen: részegen verte agyba-főbe haragosát egy férfi

Vádemelés történt az ügyben.

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, a Szombathelyi Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 áprilisában, Szombathelyen ittasan bántalmazott egy férfit, akit többször megütött, majd miután a sértett a földre került, több alkalommal bele is rúgott.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

