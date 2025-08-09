augusztus 9., szombat

EESZT leállás

17 perce

EESZT leállás: Így lehet most receptet kiváltani

Címkék#EESZT#probléma#recept

Országszerte zavarokat okoz a betegek ellátásában az EESZT akadozása. Az EESZT leállás a rendelőkben és a patikákban is gondot okoz.

Vaol.hu

A digitális egészségügyi rendszert érintő problémák miatt országszerte gondot okoz a receptek felírása és kiváltása péntek délután óta. Az EESZT leállás az egészségügyi szektor minden részét érinti, az orvosok nem tudnak e-receptet felírni és a betegéletúthoz, betegadatokhoz sem férnek hozzá.

EESZT leállás
EESZT leállás
Fotó: Móricz Sabján Simon

Az EESZT leállás

Érdeklődésünkre a gyógyszertárak azt a tájékoztatást adták, hogy a már korábban, az EESZT-n keresztül felírt recepteket nem lehet kiváltani jelenleg, mivel a gyógyszertárakban sem látják ezeket, így csak a régi, papír alapú receptek kiváltására van lehetőség. Továbbá nagyon indokolt esetben az orvos által írt és hitelesített papírral is lehetőség van a vényköteles gyógyszerek kiváltására, ám ebben az esetben csak teljes áron - támogatás nélkül - van lehetőség a kiváltásra.

Péntek délután az EESZT leállt

Szombathelyen a gyógyszertárakban általánosságban elmondható, hogy nagyon visszaesett a forgalom, szinte mindenki inkább telefonon érdeklődik a lehetőségekről, miután péntek délután óta az EESZT nem működik. Az EESZT leállás okát és a megoldás időpontját illetően még nem tudnak pontos információt adni. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a probléma elhárításán. Az esetleges friss információkról a magyarorszag.hu oldalon is lehet tájékozódni.

 

