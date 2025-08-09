EESZT leállás: Így lehet most receptet kiváltani

A digitális egészségügyi rendszert érintő problémák miatt országszerte gondot okoz a receptek felírása és kiváltása péntek délután óta. Az EESZT leállás az egészségügyi szektor minden részét érinti, az orvosok nem tudnak e-receptet felírni és a betegéletúthoz, betegadatokhoz sem férnek hozzá.

Fotó: Móricz Sabján Simon

Érdeklődésünkre a gyógyszertárak azt a tájékoztatást adták, hogy a már korábban, az EESZT-n keresztül felírt recepteket nem lehet kiváltani jelenleg, mivel a gyógyszertárakban sem látják ezeket, így csak a régi, papír alapú receptek kiváltására van lehetőség. Továbbá nagyon indokolt esetben az orvos által írt és hitelesített papírral is lehetőség van a vényköteles gyógyszerek kiváltására, ám ebben az esetben csak teljes áron - támogatás nélkül - van lehetőség a kiváltásra.