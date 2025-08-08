augusztus 8., péntek

Egészségügy

2 órája

Továbbra sem működik az EESZT rendszere

Címkék#EESZT#leállás#hiba

Vaol.hu
Továbbra sem működik az EESZT rendszere

Forrás: MW/archív

Ahogy arról korábban írtunk, olvasónk jelezte számunkra pénteken a délutáni órákban, hogy nem működik az EESZT rendszere.

EESZT
Nem elérhető az EESZT-rendszer 2025. augusztus 8-án délután
Fotó: VN 

Elérhetetlen az EESZT

Arról, hogy az EESZT nem működik röviddel cikkünk megjelenése után hivatalos tájékoztatás is megjelent a portálon. Olvasónk a patikában azt a tájékoztatást kapta, a probléma délután kezdődött, az EESZT leállás miatt azóta pedig a betegeket nem tudják kiváltani a receptjeiket. Időközben a magyarorszag.hu is elérhetetlenné vált.

Arról, hogy leállt az EESZT, a weboldalra látogatva is tájékoztatást kaphatunk.

 

