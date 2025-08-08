Továbbra sem működik az EESZT rendszere

Ahogy arról korábban írtunk, olvasónk jelezte számunkra pénteken a délutáni órákban, hogy nem működik az EESZT rendszere.

Nem elérhető az EESZT-rendszer 2025. augusztus 8-án délután

Elérhetetlen az EESZT

Arról, hogy az EESZT nem működik röviddel cikkünk megjelenése után hivatalos tájékoztatás is megjelent a portálon. Olvasónk a patikában azt a tájékoztatást kapta, a probléma délután kezdődött, az EESZT leállás miatt azóta pedig a betegeket nem tudják kiváltani a receptjeiket. Időközben a magyarorszag.hu is elérhetetlenné vált.