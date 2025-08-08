Egészségügy
Továbbra sem működik az EESZT rendszere
Ahogy arról korábban írtunk, olvasónk jelezte számunkra pénteken a délutáni órákban, hogy nem működik az EESZT rendszere.
Elérhetetlen az EESZT
Arról, hogy az EESZT nem működik röviddel cikkünk megjelenése után hivatalos tájékoztatás is megjelent a portálon. Olvasónk a patikában azt a tájékoztatást kapta, a probléma délután kezdődött, az EESZT leállás miatt azóta pedig a betegeket nem tudják kiváltani a receptjeiket. Időközben a magyarorszag.hu is elérhetetlenné vált.
Arról, hogy leállt az EESZT, a weboldalra látogatva is tájékoztatást kaphatunk.
