2 órája

Ne most induljon a gyógyszereit kiváltani!

Olvasónk jelezte, nem tudta kiváltani pénteken délután gyógyszereit. Nem elérhető az EESZT-rendszer.

A patikában azt a tájékoztatást kapta, a probléma, jó egy órája jelentkezett, azóta nem tudják kiváltani a recepteket a betegek. Megnéztük az EESZT oldalát, ott arról tájékoztatnak: az oldal jelenleg nem elérhető. 

EESZT
Nem elérhető az EESZT-rendszer 2025. augusztus 8-án délután
Fotó: VN 

Leállt az EESZT-rendszer

Így ha azt tervezte volna, inkább ne induljon el gyógyszereit kiváltani a patikába. Ott sem férnek hozzá az EESZT-rendszerhez. 

