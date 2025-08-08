Jó tudni!
2 órája
Ne most induljon a gyógyszereit kiváltani!
Olvasónk jelezte, nem tudta kiváltani pénteken délután gyógyszereit. Nem elérhető az EESZT-rendszer.
A patikában azt a tájékoztatást kapta, a probléma, jó egy órája jelentkezett, azóta nem tudják kiváltani a recepteket a betegek. Megnéztük az EESZT oldalát, ott arról tájékoztatnak: az oldal jelenleg nem elérhető.
Leállt az EESZT-rendszer
Így ha azt tervezte volna, inkább ne induljon el gyógyszereit kiváltani a patikába. Ott sem férnek hozzá az EESZT-rendszerhez.
