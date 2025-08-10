augusztus 10., vasárnap

Ismét működik az EESZT - újra kiválthatók a felhőből a receptek

Ismét működik az EESZT - újra kiválthatók a felhőből a receptek

EESZT: újra működik a rendszer

Ahogy arról beszámoltunk, a digitális egészségügyi rendszert érintő problémák miatt országszerte gondot okoz a receptek felírása és kiváltása péntek délután óta. Az EESZT leállás az egészségügyi szektor minden részét érintette, az orvosok nem tudnak e-receptet felírni. Arról is írtunk, hogy a leállás egy egészen speciális helyzetet eredményezett a receptek kiváltását illetően.

EESZT: jó hír érkezett, zavartalan a működés

Valamennyi elektronikus közigazgatási szolgáltatás, így az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) is fennakadás nélkül működik, a hibákat a szakemberek elhárították - olvasható az Energiaügyi Minisztrérium vasárnap reggeli közleményében

Mint írják, augusztus 8-án a kora délutáni óráktól számos elektronikus közigazgatási szolgáltatás működésében fennakadások voltak, illetve le is álltak. A problémát több hardver-elem meghibásodása okozta, az eszközöket gyártó nemzetközi cég és a magyar szervek szakemberei haladéktalanul megkezdték a helyreállítási munkát.

Többek között a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás, a Digitális Állampolgár mobilalkalmazás és a 1818 Kormányzati ügyfélvonal már augusztus 9-én elérhetővé vált. A felhőalapú receptfelírásért- és kiváltásért, valamint a betegdokumentumokért felelős EESZT szolgáltatásai pedig hajnaltól elérhetők.

 

 

