Egyedi rendszámok Vasban: becenévre, márkára kérik a legtöbben

Külön díj megfizetése ellenében lehetőség van egyénileg kiválasztott, illetve egyedileg előállított rendszámtábla legyártásának kezdeményezésére is. A Vas Vármegyei Kormányhivatalnál érdeklődtünk: milyen egyedi rendszámtáblákat igényelnek a legtöbben.

Vaol.hu

Egyénileg kiválasztott a rendszámtábla, ha sorozatban előállítható, de azt a karaktersort még nem gyártották le, vagy használták fel. Egyedi rendszámtábla pedig a vásárló kérésére készül. Ez akkor kérvényezhető, ha közrendbe, közerkölcsbe vagy jogszabályba nem ütközik. A sorszáma legalább három, legfeljebb hat folyamatos, ékezet nélküli betűjelből és legalább egy, legfeljebb négy folyamatos, nem kizárólag „0” számjegyből állhat, együttesen összesen hét jelből - közölte érdeklődésünkre a Vas Vármegyei Kormányhivatal. 

Az egyedi rendszámtábla nyomába eredtünk
Illusztráció: MTI

Így lehet egyedi rendszámunk! 

Az igénylést a kormányablakokban kell kezdeményezni, ahol az ügyintézők ellenőrzik, hogy a kiválasztott karaktersor szabad-e még, és a díjfizetés teljesítésével egyidejűleg rögzítik az igényt. A kért karakterek, illetve a legyártás engedélyezését a Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Kormányablak végzi. A megrendelt rendszámtábla általában 2-3 hét alatt készül el, majd a kormányablakokban vehető át. 

Fontos tudni, hogy a rendszámtábla kizárólag a saját tulajdonban, vagy üzemben tartásban lévő járműre szerelhető fel, egy időben kizárólag egy járművön használható, az áthelyezés pedig a kormányablakban történő előzetes bejelentéshez kötött. 

Ezek a legnépszerűbbek 

Egyedi rendszámok esetén a legtöbb esetben monogramra, keresztnévre, becenévre, valamint a jármű márkájára és típusára utaló kombinációkat keresnek az ügyfelek, továbbá gyakori a foglalkozásra, illetve – céges autó esetén – a cég nevére utaló kombináció meghatározása is.  

 

 

