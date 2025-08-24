Egyfecske: Ér kiakadni!

Aki ismer, tudja mennyire megy ez. Van, amikor igen, viszont van, amikor nem. Sokáig ostoroztam magam, ha valamiért ki­­akadtam, ha végképp elvesztettem a kontrollt, és belül szabadjára engedtem a gondolat-érzelem cunamit. Sokáig azt hittem, ez így nem jó, kizárólag a pozitív megnyilvánulás a helyes út, mindentől és mindenkitől függetlenül. Aztán rádöbbentem arra, mekkora csapda ez. Önbecsapás a javából.

Amikor a közösségi oldalakon olvasgatva látom a minden helyzetben hihetetlenül boldog, csodákat emlegető bejegyzéseket, akkor picit elszomorodom. Mert tudom, hogy ez nem az igazság. Ez egy máz, ami felkenhető, ami egyébként egészen jól mutat, és sokáig kitart, de idővel berepedezik, és felfedi azt a valódi arcot, ami addig csak bujkált. Azt az arcot, ami el- és megfáradt abban, hogy mindig jól legyen, és mindig ezt közvetítse kifelé. Ráadásul azt látni, hogy akad, akinek mindig minden tökéletes irritáló, és nem irigységből, hanem egyszerűen azért, mert érződik, hogy ez nem a valóság. Ér olykor kiakadni, tombolni, ér rosszul lenni, ér ezt felvállalni, és igen, ér végül felállni, és menni tovább.

