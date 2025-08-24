augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

3 órája

Egyfecske: Ér kiakadni!

Címkék#egyfecske#vélemény#érzelmek

Sokat írok arról, hogy nem kis munka irányban maradni, a gondolatok-érzések rohamát élhető mederbe terelni. Persze, igyekszem nemcsak írni róla, az ugyanis édeskevés, hanem eszerint is élni.

Horváth Nikoletta

Aki ismer, tudja mennyire megy ez. Van, amikor igen, viszont van, amikor nem. Sokáig ostoroztam magam, ha valamiért ki­­akadtam, ha végképp elvesztettem a kontrollt, és belül szabadjára engedtem a gondolat-érzelem cunamit. Sokáig azt hittem, ez így nem jó, kizárólag a pozitív megnyilvánulás a helyes út, mindentől és mindenkitől függetlenül. Aztán rádöbbentem arra, mekkora csapda ez. Önbecsapás a javából. 

Amikor a közösségi oldalakon olvasgatva látom a minden helyzetben hihetetlenül boldog, csodákat emlegető bejegyzéseket, akkor picit elszomorodom. Mert tudom, hogy ez nem az igazság. Ez egy máz, ami felkenhető, ami egyébként egészen jól mutat, és sokáig kitart, de idővel berepedezik, és felfedi azt a valódi arcot, ami addig csak bujkált. Azt az arcot, ami el- és megfáradt abban, hogy mindig jól legyen, és mindig ezt közvetítse kifelé. Ráadásul azt látni, hogy akad, akinek mindig minden tökéletes irritáló, és nem irigységből, hanem egyszerűen azért, mert érződik, hogy ez nem a valóság. Ér olykor kiakadni, tombolni, ér rosszul lenni, ér ezt felvállalni, és igen, ér végül felállni, és menni tovább. 
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu