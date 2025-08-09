Egyházashollósi céhkorsókról: „Aki eltöri, másikat fog csináltatni”

A társulat az 1873. június 18-án elfogadott alapszabály szerint az Egyházashollósi Céhtársulat feladatkörét vette át. Ebben az újonnan alakult szervezetben tömörült minden olyan iparos, aki ipartörvényben meghatározott tevékenységét a községben vagy annak „egymérföldnyi területén belül” folytatta. A megszűnt céhek birtokában sok egyedi tárgy: céhzászló, pecsét, jelvények, céhláda, továbbá a szervezet életének ünnepein használt edények, korsók, billikomok, valamint kiváltságokat biztosító alapító levelek voltak. E jeles tárgyak történeti értékét felismerve Lipp Vilmos, a Vasmegyei Régészeti Egylet titkára a megyei lapban felhívást intézett a megszűnő egyesületek tisztségviselőihez. Ebben „a megye iparűző polgárainak hazafias érzelmeire, valamint a szülőföldjük iránt érzett ragaszkodásukra” apellálva azt írta, hogy a felelős személyek „a céhek ereklyéit, amelyekhez elődeik emléke fűződik, ne rombolják, vagy potom áron el ne kótyavetyéljék, hanem adják át azokat a Vasmegyei Régiségtárnak, ahol azok meg fognak őriztetni”. Ezt a tanácsot Egyházashollóson nyilvánvalóan megfogadták, Illés Péter etnográfustól tudjuk, hogy a Savaria Múzeum néprajzi gyűjteményében megtalálható többek között az egyházashollósi takács céh korsója.

Az egyházashollósi céhkorsókat a Savaria Múzeum őrzi: az egyik 1775-ben, a másik 1862-ben készült

Fotó: Feiszt György

Miért különlegesek az egyházashollósi céhkorsók?

A céhkorsó hagyományosan az együvé tartozás, a közös ünnepi lakomák, szertartások kelléke volt. A céhek gyűléseik alkalmával, inas- és mester­avatáskor tagjaiknak lakomát rendeztek. Az ilyen rituális együttlétek idején fontos szerepet kaptak a céhtárgyak. Ezek egyike volt a mesterek bortároló edénye, a gazdagon díszített céhkorsó.

A korsók felirata a szakirodalom szerint igen informatív, gyakran individuális volt, és mindig utalt a korsó készíttetőjére. A hollósi céhkorsó különleges, a rajta olvasható évszám szerint Budai István céhmester megrendelésére 1775-ben készült. Ritkaság a ráírt figyelmeztetés, amely szerint

aki eltöri, másikat fog csináltatni.

A korsó épsége bizonyítéka annak, hogy ez a nemkívánatos esemény nem következett be. Fennmaradt a hollósi céhnek egy másik korsója is, ezen már csak készítésének ideje, az 1862-es évszám olvasható.

Hallgassa meg mesélő podcastunkat még több érdekes információért!