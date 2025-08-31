1 órája
Hol tart Magyarország a lifelong learningben?
Az egyéni szinten túl, a lifelong learning ma már alapvető társadalmi és gazdasági érdek is: a fejlett országok növekedésének, alkalmazkodó- és innovációs képességének, illetve társadalmi jólétének egyik kulcsa, húzza alá az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése. Hol tart ma Magyarország az élethosszig tartó tanulásban? Többek között ezt vizsgálták.
2025–2030 között várhatóan a jelenlegi munkák 22 százaléka alakul át vagy szűnik meg világszerte (170 millió új munkahely jön létre és 92 millió állás szűnik meg), míg a jelenleg dolgozók készségeinek átlagosan közel 40 százaléka elavul vagy jelentősen átalakul 2025 és 2030 között. A dolgozók körülbelül 60 százalékának lesz szüksége 2030-ig reskillingre (átképzés) vagy upskillingre (készségfejlesztés), mutat rá a gazdaságkutató elemzése. Az élethosszig tartó tanulásról (angolul: lifelong learning) kijelentik: ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a munkavállaló a 21. század munkaerőpiacán foglalkoztatható, versenyképes és mobilis maradjon.
Élethosszig tartó tanulás, hogy versenyképesek maradjunk
Az élethosszig tartó tanulás két kiemelt szakmai tanulási formáját, a reskillinget és az upskillinget úgy magyarázzák: a reskilling olyan új készségek elsajátítására irányul, amelyek teljesen más munkakör vagy hivatás betöltéséhez szükségesek. Általában akkor van rá szükség, ha bizonyos munkakörök a technológia vagy piaci változások miatt megszűnnek vagy átalakulnak (pl. egy gyári dolgozó programozást tanul, hogy szoftvertesztelővé váljon). Ezzel szemben az upskilling már meglévő készségek továbbfejlesztését, új, kapcsolódó tudáselemek elsajátítását jelenti annak érdekében, hogy a munkavállaló a jelenlegi (vagy magasabb) pozíciójában eredményesebb legyen (pl. egy programozó új programnyelveket tanul).
Hol tart Magyarország a lifelong learningben?
Magyarországon az elmúlt években fejlődés és modernizáció zajlott mind a munkahelyi képzés, felnőttoktatás területén, de továbbra is vannak kihívások, különösen a részvétel arányában és az esélyegyenlőségben.
Az elmúlt években a felnőttképzési rendszer jelentősen átalakult: rugalmasabb, munkaerőpiaci igényekhez jobban igazodó képzések lettek elérhetők, és egyre inkább támogatják a szakmai átképzéseket, rész-szakképzéseket és rövid kurzusokat (megjelenőben és növekvőben a reskilling és upskilling hazánkban is). A munkáltatók is egyre inkább szerepet vállalnak a célzott képzésekben, és a kormányzat is egyre több támogatást, célzott programot kínál, különösen a digitális készségek területén (pl. GINOP Plusz keretében, ingyenes második szakma és szakképesítés). A képzési modernizáció pozitív hatásai megmutatkoznak a részvételi arányokban. A felnőttképzésben (egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25-64 évesek aránya a 2015-ös 7,1%-ról 2024-re 11,8%-ra ugrott hazánkban. Magyarországon is látszik az európai trend, miszerint a nők nagyobb arányban vesznek részt felnőtt korukban (is) képzéseken: 2024-ben a nők 13,2%-a, a férfiak 10,4%-a vett részt oktatásban, képzésben.
Folyamatos tanulás a mindennapi működésben
A lifelong learning kapcsán is megfigyelhető a dualitás Magyarországon. A nagyobb, főleg multinacionális vállalatok általában sokkal tudatosabban és stratégiaibb módon építik be a folyamatos tanulást a mindennapi működésükbe. Ezzel szemben a kis- és középvállalkozások körében sokkal nagyobb a szórás: számos cégnél a továbbképzés eseti vagy éppen minimális, főleg a legszükségesebb szakmai ismeretek pótlására, illetve jogszabályi megfelelés miatt valósul meg.
A KSH adatbázisa szerint 2020-ban a 10-49 fős vállalkozások 33%-a támogatta a munkavállalói képzését, az 50-249 fős vállalkozások 60%-a, míg a 250 fő felettiek 86%-a.
Magyarországon a lifelong learningben való részvételi arány javuló tendenciát mutat, de továbbra is érezhető a lemaradás az európai élmezőnyhöz képest: 2024-ben közel 12%-os részvételi arányt értünk el, miközben az EU-átlag 13,5% volt, az északi országokban pedig (pl. Svédország, Dánia és Finnország) 30–38% közötti részvételi arány. Ugyanakkor régiós szinten jól teljesítünk, megelőzve Lengyelországot (10%) és Csehországot is (10,8%).
Az élethosszig tartó tanulás útjában álló láthatatlan falak, a tanulás személyes értéke és gazdasági ereje – ezeket is vizsgálja a kutatás.
Az élethosszig tartó tanulás nemcsak trend, hanem elvárás. Ne hagyjuk, hogy versenyképtelenné váljunk: az olyan skillek fejlesztése,
- mint a digitális írástudás,
- adatelemzés,
- agilis projektvezetés
- vagy people management jelentős előnyhöz juttathat, erre hívta fel a figyelmet az egyik vezető munkaerő-piaci szolgáltató (Manpower Magyarország). Cselekvési tervet is adtak hat lépésben azoknak, akik karrier-elakadással szembesültek. Az élethosszig tartó tanulás és a hazai munkavállalás fontosságát hangsúlyozták a Talent School projektben részt vevő egyik iskola diákjainak is a MAM vaskeresztesi gyárában.