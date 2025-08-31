2025–2030 között várhatóan a jelenlegi munkák 22 százaléka alakul át vagy szűnik meg világszerte (170 millió új munkahely jön létre és 92 millió állás szűnik meg), míg a jelenleg dolgozók készségeinek átlagosan közel 40 százaléka elavul vagy jelentősen átalakul 2025 és 2030 között. A dolgozók körülbelül 60 százalékának lesz szüksége 2030-ig reskillingre (átképzés) vagy upskillingre (készségfejlesztés), mutat rá a gazdaságkutató elemzése. Az élethosszig tartó tanulásról (angolul: lifelong learning) kijelentik: ma már nem extra lehetőség, hanem nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy a munkavállaló a 21. század munkaerőpiacán foglalkoztatható, versenyképes és mobilis maradjon.

Az élethosszig tartó tanulás ma már elvárás.

Forrás: Shutterstock

Élethosszig tartó tanulás, hogy versenyképesek maradjunk

Az élethosszig tartó tanulás két kiemelt szakmai tanulási formáját, a reskillinget és az upskillinget úgy magyarázzák: a reskilling olyan új készségek elsajátítására irányul, amelyek teljesen más munkakör vagy hivatás betöltéséhez szükségesek. Általában akkor van rá szükség, ha bizonyos munkakörök a technológia vagy piaci változások miatt megszűnnek vagy átalakulnak (pl. egy gyári dolgozó programozást tanul, hogy szoftvertesztelővé váljon). Ezzel szemben az upskilling már meglévő készségek továbbfejlesztését, új, kapcsolódó tudáselemek elsajátítását jelenti annak érdekében, hogy a munkavállaló a jelenlegi (vagy magasabb) pozíciójában eredményesebb legyen (pl. egy programozó új programnyelveket tanul).

Hol tart Magyarország a lifelong learningben?

Magyarországon az elmúlt években fejlődés és modernizáció zajlott mind a munkahelyi képzés, felnőttoktatás területén, de továbbra is vannak kihívások, különösen a részvétel arányában és az esélyegyenlőségben.

Az elmúlt években a felnőttképzési rendszer jelentősen átalakult: rugalmasabb, munkaerőpiaci igényekhez jobban igazodó képzések lettek elérhetők, és egyre inkább támogatják a szakmai átképzéseket, rész-szakképzéseket és rövid kurzusokat (megjelenőben és növekvőben a reskilling és upskilling hazánkban is). A munkáltatók is egyre inkább szerepet vállalnak a célzott képzésekben, és a kormányzat is egyre több támogatást, célzott programot kínál, különösen a digitális készségek területén (pl. GINOP Plusz keretében, ingyenes második szakma és szakképesítés). A képzési modernizáció pozitív hatásai megmutatkoznak a részvételi arányokban. A felnőttképzésben (egész életen át tartó tanulásban résztvevő 25-64 évesek aránya a 2015-ös 7,1%-ról 2024-re 11,8%-ra ugrott hazánkban. Magyarországon is látszik az európai trend, miszerint a nők nagyobb arányban vesznek részt felnőtt korukban (is) képzéseken: 2024-ben a nők 13,2%-a, a férfiak 10,4%-a vett részt oktatásban, képzésben.