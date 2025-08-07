Családja, háziorvosa, esetkocsi és mentőhelikopter is küzdött egy nő életéért

augusztus 7., csütörtök

Az Országos Mentőszolgálat hivatalos közösségi oldalán egy drámai életmentésről számolt be, ami egy Hajdú-Bihar vármegyei ház udvarán zajlott a minap. 

Életmentés: Mentőhelikopterre is szüksgé volt a helyszínen
Életmentés: Mentőhelikopterre is szüksgé volt a helyszínen
Fotó: Nagy Balázs / Forrás: MW/archív

Drámai életmentés részletei

Mint írják, minden előzmény nélkül esett össze egy 60 év körüli nő Hajdú-Bihar vármegyei otthona udvarán. A nő családja azonnal a segítségére sietett és mentőt hívtak. A mentésirányító instrukció szerint a bejelentők megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett, így a telefonos utasításokat követve újraélesztés kezdődött.

A mentőhelikopter és a legközelebbi esetkocsi mellett riasztásra került a beteg háziorvosa is, aki pillanatokon belül helyszínre ért és átvette az életmentést, amihez néhány perc múlva a mentők is csatlakoztak. A lenyűgöző csapatmunka végül sikerre vezetett és a nő keringése visszatért. Helyszíni állapotstabilizálást követően a beteget földi úton, a helikopter egységének kíséretében szállították kórházba.

Vas vármegyében is szükség volt a közelmúltban mentőhelikopterre

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2025. július 25-én az esti órákban mentőhelikopter landolt Kőszegen. A helyszínre a mentők mellett nagy erőkkel vonultak a tűzoltók, illetve a rendőrség is jelen volt. A Királyvölgyi úton haladt egy biciklis, amikor egy négy méter mély árokba zuhant. A kőszegi önkormányzati tűzoltók érkeztek a helyszínre, ők segítették a mentők munkáját. Hordágyon kiemelték a biciklist az árokból. Sajnos ennek a balesetnek nem happy end lett a vége, ugyanis napokkal később jött a lesújtó hír, hogy a tanárnő belehalt súlyos sérüléseibe

 

