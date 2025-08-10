Drámai életmentés: a víz alján lebegett mozdulatlanul egy kisgyerek a zalakarosi strandon

Egy hónappal ezelőtt számoltunk be arról, hogy drámai pillanatokat éltek át a strandolók a celldömölki Vulkán Fürdőn, ugyanis nem sokon múlott egy kisgyermek élete, de az összefogásnak és a gyors beavatkozásnak köszönhetően szerencsére sikerült megmenteni. Hasonlóan drámai pillanatok zajlottak a vasiak körében is népszerű zalakarosi strandon a minap, de szerencsére ezúttal is sikeres volt az életmentés. A zaol.hu cikkében arról számol be, hogy az adrenalin csúszdaparkban lélekjelenlétének és gyors reagálásának köszönhetően életet mentett egy zalaegerszegi fiatalember, ráadásul egy kisgyermek életét.

Életmentés: a zalaegerszegi fiatalember, Pintér Bence István a zalakarosi csúszdaparkban sietett egy kisgyermek segítségére

Forrás: zaol.hu

Életmentés a zalakarosi strandon

Mint a Zala vármegyei portál írja, Pintér Bence István ismerősével a felnőtt csúszdán tartózkodva vette észre, hogy a másik csúszdán éppen akkor lecsúszott kisgyerek a víz alján mozdulatlanul lebeg. A csúszdamesterekkel egy időben látva meg a bajt, mivel épp a csúszda tetején állt, azonnal lecsúszott és a gyermeket a vízből megfogta és kihúzta a medence szélére. A fiatalember utólag elmondta: úszómesteri képesítéssel rendelkezik, így nem volt kérdés, hogy azonnal cselekedjen és szakszerűen mentsen.

