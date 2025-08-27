Elhunyt Dabóczi Dénes, a Nádasdy Ferenc Múzeum egykori igazgatóhelyettese

Szomorú hírről számoltak be alig néhány perce a Nádasdy Ferenc Múzeum hivatalos közösségi oldalán: elhunyt Dabóczi Dénes, művészettörténész, főmuzeológus, a Nádasdy Ferenc Múzeum egykori igazgatóhelyettese. 2013-ban Sárvár Város Önkormányzata életműdíjjal ismerte el több évtizedes múzeumi, művészettörténészi munkáját.

- Szomorúan és megtörten kaptuk a hírt, hogy elhunyt munkatársunk, Dabóczi Dénes művészettörténész, főmuzeológus. Dini - ahogy sokan ismerték - közel négy évtizeden át gondozta, kutatta a múzeum képző- és iparművészeti anyagát. Több jelentős kiállítást hozott létre nemcsak Sárváron, hanem a megyében és szerte az országban. Tudományos közleményei hatalmas anyagismeretéről tanúskodnak, egyben stílusa magával ragadta, aki olvasta vagy hallgatta őt. Kiállításmegnyitói irányadók voltak a múltbéli és a kortárs művészet megértésében. Sok felidézhető emlék jut most az eszünkbe, a beszélgetések, a vidám pillanatok, a jellegzetes kézmozdulatok. És az a klumpa. Köszönjük, Dini, hogy ismerhettünk. Isten Veled! - olvasható a bejegyzésben.