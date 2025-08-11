Elhunyt dr. Abdel Hameed, körmendi gyermekorvos

Elhunyt egy legendás vasi orvos. Édesapánkat, dr. Abdel Hameedot 2025. augusztus 13-án, szerdán 15 órakor kísérjük utolsó útjára a molnaszecsődi temetőben - közölte a gyászhírt a doktor lánya a közösségi oldalán.

Elhunyt egy legendás vasi orvos

Fotó: Szendi Péter

A szudáni dr. Abdel Hameed 1971-ben, egy pályázat révén került Magyarországra, ekkor nyílt lehetőség arra, hogy hazai egyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen tanulhasson. Gyerek-szakorvos vizsgát tett, és Körmenden praktizált gyerekorvosként. Molnaszecsődön vásárolt egy több mint, 200 éves parasztházat. Itt alakította ki a természetgyógyászati rendelőt, akupunktúrával foglakozott.

Dr. Abdel Hameed Körmenden szervezte meg a szudáni napok rendezvénysorozatot.