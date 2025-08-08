augusztus 8., péntek

Gyász

1 órája

Elhunyt az ismert vasi szülész-nőgyógyász

Címkék#Dr Horváth Sándor#gyász#elhunyt

Vaol.hu
Szombathelyi gyászhírek

Forrás: Freepik

Életének 97. évében elhunyt dr. Horváth Sándor, szülész-nőgyógyász főorvos. Mint a gyászoló családja írja, búcsúztatása 2025. augusztus 12-én, kedden 8:45-kor a szombathelyi Székesegyházban, végső nyugalomra helyezése 9:45 órakor a Jáki úti temetőben lesz.

 

 

 

