Elhunyt az ismert vasi szülész-nőgyógyász
Életének 97. évében elhunyt dr. Horváth Sándor, szülész-nőgyógyász főorvos. Mint a gyászoló családja írja, búcsúztatása 2025. augusztus 12-én, kedden 8:45-kor a szombathelyi Székesegyházban, végső nyugalomra helyezése 9:45 órakor a Jáki úti temetőben lesz.
