Miniszteri elismerés augusztus 20. alkalmából
3 órája
Kitüntették a Markusovszky-kórház ápolási igazgatóhelyettesét
Az egészségügyben végzett kiemelkedő munkáját megköszönve, állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából miniszteri elismerésben részesült Békési Éva, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatóhelyettese.
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri elismerő oklevelét az Országos Kórházi Főigazgatóság által rendezett ünnepségen dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át, míg a szombathelyi kórházban dr. Lippai Norbert főigazgató, Altmajer Beáta ápolási igazgató, dr. Biró Csaba osztályvezető főorvos és a menedzsment tagjai gratuláltak Békési Évának az elismeréshez és köszönték meg több évtizedes áldozatos munkáját.
Elismerés: a kórház menedzsmentje köszöntötte Békési Évát
