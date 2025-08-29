augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miniszteri elismerés augusztus 20. alkalmából

3 órája

Kitüntették a Markusovszky-kórház ápolási igazgatóhelyettesét

Címkék#Dr Pintér Sándor#Dr Lippai Norbert#Dr Biró Csaba#Dr Révész János#Békési Éva#menedzsment

Az egészségügyben végzett kiemelkedő munkáját megköszönve, állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából miniszteri elismerésben részesült Békési Éva, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgatóhelyettese.

Vaol.hu

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri elismerő oklevelét az Országos Kórházi Főigazgatóság által rendezett ünnepségen dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át, míg a szombathelyi kórházban dr. Lippai Norbert főigazgató, Altmajer Beáta ápolási igazgató, dr. Biró Csaba osztályvezető főorvos és a menedzsment tagjai gratuláltak Békési Évának az elismeréshez és köszönték meg több évtizedes áldozatos munkáját.

Miniszteri elismerés Békési Évának
Miniszteri elismerés augusztus 20. alkalmából: Békési Évának dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át az oklevelet
Fotó: VN/OKFŐ

Elismerés: a kórház menedzsmentje köszöntötte Békési Évát

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu