Kitüntették a Markusovszky-kórház ápolási igazgatóhelyettesét

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter miniszteri elismerő oklevelét az Országos Kórházi Főigazgatóság által rendezett ünnepségen dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át, míg a szombathelyi kórházban dr. Lippai Norbert főigazgató, Altmajer Beáta ápolási igazgató, dr. Biró Csaba osztályvezető főorvos és a menedzsment tagjai gratuláltak Békési Évának az elismeréshez és köszönték meg több évtizedes áldozatos munkáját.

Miniszteri elismerés augusztus 20. alkalmából: Békési Évának dr. Révész János országos kórház-főigazgató adta át az oklevelet

Fotó: VN/OKFŐ

Elismerés: a kórház menedzsmentje köszöntötte Békési Évát