Egyre nagyobb a baj! Elmaradnak a tanévnyitók a veszélyes fertőzés miatt

Továbbra sem sikerült elfojtani a hepatitis A terjedését a Komáromhoz közeli Ógyallán. A 34. naptári hét (augusztus 18-24.) folyamán két gócpontban 11 új sárgaságos esetet regisztrált a Komáromi Regionális Egészségügyi Hivatal - számolt be cikkében az ujszo.com. Mint írják, augusztus 25-ével bezárólag így már 92 megbetegedésről tudnak csak a 2025-ös évben. Kiderült az is, hogy ógyallai gócpontok esetében két család, valamint a rokonság körében terjed a vírus. A városban már hosszú hetek óta különféle óvintézkedések vannak érvényben, most bejelentették a elmaradnak a tanévnyitók is.

Elmaradnak a tanévnyitók: annyi a beteg, hogy nem kockáztatnak

Fotó: Kitsawet Saethao

Az Újszó arról is ír, hogy a járványügyi helyzet miatt Komáromi Regionális Egészségügyi Hivatal vezetője által kiküldött levélben egy sor utasításról kaptak értesítést a komáromi járás minden speciális, alap- és középiskolája, illetve óvodája. Az intézkedéseket határozatlan időre hozták meg, ami azt jelenti, hogy egészen addig érvényesek, amíg vissza nem vonják.

Mind között az egyik legfontosabb óvintézkedés, hogy az iskolaközösségek nem tarthatnak közös intézményi tanévnyitót. Az új iskolaévet egy-egy osztályteremben lehet majd megnyitni a szülők jelenléte nélkül, a jelenlevők pedig nem fogyaszthatnak ételt vagy italt.

Az esemény végeztével vírusölő készítményekkel kell fertőtleníteni a termeket. Az óvintézkedések visszavonásáig nem lehet más egyéb tömegrendezvényeket sem tartani az iskolákban.

Mi az a sárgaság és miért veszélyes?

A hepatitis szó jelentése: májgyulladás. Többféle oka lehet – vírusfertőzés, alkohol, gyógyszerek, autoimmun folyamatok –, de a legismertebbek a vírusos hepatitisek, főleg a hepatitis A. Hetekig eltart a gyógyulás, a gyerekek sok időre kiesnek az iskolából, a felnőttek a munkából. Idős emberek számára pedig akár életveszélyes is lehet. Egy komolyabb fertőzés, tartósan károsíthatja a májat.

Terjedés: szennyezett étellel, ivóvízzel, mosatlan zöldséggel-gyümölccsel, rossz higiénés körülmények között. Könnyen és gyorsan terjed és 2-6 hétig is lappanghat. Tünetek: láz, rossz közérzet, gyengeség hányinger, hasfájás, sárgaság, fogyás (bőr, szemfehérje besárgul). Lefolyás: általában heveny, teljes gyógyulással végződik, nem válik krónikussá. Megelőzés: kézmosás, higiénia, védőoltás (biztonságos és hatékony).