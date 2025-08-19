Felújítják az ELTE Magyar László utcai kollégiumát – hol lesz a 244 hallgatónak szálláshelye?

– A probléma nem hivatalos egyetemi csatornán, hanem egy, a kollégium lakói számára fenntartott privát Facebook-csoportban robbant ki. Ott közölte a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat, hogy az ELTE Magyar utcai kollégiuma felújítás miatt bezár. A 244 érintett hallgató elhelyezésére a vezetés azt a megoldást javasolta, hogy az Ady téri kollégium 3 fős szobáit 4 fősre, a 4 fős szobákat pedig 6 fősre bővítik.

Az ELTE Magyar László utcai kollégiuma Szombathelyen.

Fotó: Cseh Gábor

ELTE Magyar László utcai kollégium: a felújítás várhatóan ősszel kezdődik

Egy informális szavazáson, kevesebb mint 24 órás határidővel kellett volna véleményt mondanunk erről és egy drága, 40-50 ezer forintos alternatíváról – mondják a hallgatók, és hozzáteszik: számukra azonnal egyértelművé vált, hogy a terv megfontolatlan, mivel a plusz ágyak mellett a szobákban már nem fér el a tanuláshoz szükséges plusz íróasztal és szekrény.

A legsúlyosabb aggály számukra azonban a jogszerűség kérdése. A kollégiumok működését szabályozó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletre hivatkoznak, amelyben az szerepel, hogy egy főre minimum 6 m² lakóterületet kell biztosítani. Becsléseik szerint a szobák alapterülete kb. 19-20 m², ami már 4 fő esetén is súlyosan sérti a jogszabályt.