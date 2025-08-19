1 órája
Felújítják az ELTE Magyar László utcai kollégiumát – hol lesz a 244 hallgatónak szálláshelye?
Felújítás miatt bezár az ELTE SEK Magyar utcai kollégiuma. Az érintett 244 hallgatót az Ady téri kollégiumban helyeznék el az ottani szobák bővítésével, de választhatnak drágább lakhatási lehetőséget is. Több szempontból is aggályosnak találja az eljárást az érintett ELTE-s hallgatók egy csoportja, ezért lapunkhoz fordultak.
– A probléma nem hivatalos egyetemi csatornán, hanem egy, a kollégium lakói számára fenntartott privát Facebook-csoportban robbant ki. Ott közölte a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat, hogy az ELTE Magyar utcai kollégiuma felújítás miatt bezár. A 244 érintett hallgató elhelyezésére a vezetés azt a megoldást javasolta, hogy az Ady téri kollégium 3 fős szobáit 4 fősre, a 4 fős szobákat pedig 6 fősre bővítik.
ELTE Magyar László utcai kollégium: a felújítás várhatóan ősszel kezdődik
Egy informális szavazáson, kevesebb mint 24 órás határidővel kellett volna véleményt mondanunk erről és egy drága, 40-50 ezer forintos alternatíváról – mondják a hallgatók, és hozzáteszik: számukra azonnal egyértelművé vált, hogy a terv megfontolatlan, mivel a plusz ágyak mellett a szobákban már nem fér el a tanuláshoz szükséges plusz íróasztal és szekrény.
A legsúlyosabb aggály számukra azonban a jogszerűség kérdése. A kollégiumok működését szabályozó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletre hivatkoznak, amelyben az szerepel, hogy egy főre minimum 6 m² lakóterületet kell biztosítani. Becsléseik szerint a szobák alapterülete kb. 19-20 m², ami már 4 fő esetén is súlyosan sérti a jogszabályt.
Felújítják az ELTE Magyar László utcai kollégiumFotók: Cseh Gábor
– Anonim, de határozott hangvételű megkeresésünkre dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója reagált. Levelében lekezelő stílusban kérte számon a hangnemünket, miközben a bútorzatról szóló kérdésünket azzal hárította, hogy "Amennyiben Ön/Önök valóban kollégisták, akkor ezekkel tisztában vannak". A legfontosabb kérdésekre nem adott konkrét választ, de elismerte, hogy a helyzet várhatóan egy teljes tanévig, a 2026/27-es tanév kezdetéig fog tartani – mondják a névtelenséget kérő hallgatók, és úgy folytatják: „Augusztus 15-én az egyetem kiadott egy hivatalos tájékoztatót, és elindított egy Neptun-felmérést, amelyben a diákoknak augusztus 25-ig kell jelezniük preferenciájukat a két opció között. A felelős döntéshez szükséges információkat azonban a mai napig nem kaptuk meg, hiába kerestük az illetékeseket személyesen is. Igyekszünk rugalmasan állni a szituációhoz, de továbbra sem tudjuk:
- hogyan kívánják betartani a 6 m²/fős jogszabályi előírást
- hogyan bírja majd az épület infrastruktúrája (vizesblokkok, elektromos hálózat, internet) a megnövekedett terhelést.
- mit takar pontosan a "biztosított berendezés", ha a bútorok fizikailag nem férnek el?
- milyenek a drágább alternatíva valós körülményei (cím, fotók, szerződés)?
- mi a felújítás pontos, hivatalos ütemterve?
Az egyik hallgató arról számolt be: hétfőn kora délután telefonon keresték a kollégiumtól. Érdeklődtek, hogy milyen állásponton van. Erre ő annyit mondott, hogy majd a Neptun-kérvényen keresztül szeretné leadni a voksát, és visszakérdezett: valóban csak egy informális igényfelmérés történik-e, erre a hölgy cáfolta a korábban kiadott hivatalos álláspontot, miszerint a Neptun-szavazásnak nincs súlya. Sőt, utalt rá, hogy a hallgatók végleges elhelyezése már e szerint fog történni.
Kérdéseinkkel az egyetemhez fordultunk. Dr. Babos János, az ELTE szolgáltatási igazgatója részletesen tájékoztatott.
Mint írja: az ELTE július második felében kapott "zöld lámpát" egy, már több éve tervezett projektjére. Ennek keretében a Magyar utcai kollégiumban egy komplex energetikai felújítást hajtanak végre. Ennek része lesz többek között a teljes külső szigetelés, a nyílászárók cseréje, valamint kazán- és fűtőtestcsere. A felújítás 244 férőhelyet érint. Mivel az ELTE számára prioritást jelent, hogy – lehetőség szerint – minden Szombathelyen tanuló, rászoruló vidéki hallgatónk számára biztosítsanak kollégiumot, munkatársaival az előző hetekben nagy energiákkal kutattak fel szálláshelyeket az Egyetem berkein belül és azon kívül is. Több, kisebb-nagyobb férőhellyel rendelkező megoldást találtak, ugyanakkor egyik sem teljesen optimális, mivel van olyan, ami messzebb van a campus-tól, van olyan, ami drága és van olyan is, ami zsúfolt. A megoldások között két olyan lehetőség van, ami a hallgatók nagyobb csoportját érinti. Az egyik egy külső bérlési lehetőség, ez a hallgatóknak mintegy 35-40 ezer forintos fejenkénti költséget jelentene havonta, ugyanakkor az Egyetem részéről is magas kiadással járna. A másik az Ady téri kollégium bővítése, szobánként 1-1 ággyal, tehát a négyágyas szobákat ötágyasra bővítenénk, nem hatra, viszont csökkentett térítési díj mellett.
Babos János kitért arra is, hogy mivel az említett két lehetőség sok hallgatót érint, a Hallgatói Önkormányzattal együttműködésben az előző napokban megkérdezték a szombathelyi felsőbb éves hallgatókat arról, hogy melyiket preferálnák. A tájékoztatást múlt pénteken kapták meg a hallgatók és hétfőig volt lehetőségük a véleményüket kifejteni. Az eddig beérkezett válaszok alapján úgy látják, hogy a válaszadók nagyjából kétharmada elfogadja az Ady téri kollégium többágyasítását a csökkentett költségekkel.
– Az Ady téren a múlt héten magam is megszemléltem a bővített ágyszámmal rendelkező mintaszobát, és bár valóban zsúfoltnak, de lakhatónak találtam. A berendezések tekintetében minden jogszabály által előírt kötelező berendezést biztosítunk, ugyanakkor a hallgatók tényleges igényeire tekintettel rugalmasan fogjuk kezelni a berendezést. Amennyiben például több polcos pakolófelületet kérnek és kevesebb íróasztalt, akkor a kérésüknek megfelelően fogjuk berendezni a szobát. Az idézett 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ránk nem hatályos – tájékoztatott a szolgáltatási igazgató.
Hozzáfűzte még: a rendelkezésükre álló rövid idő ellenére is igyekeznek mindenki számára elfogadható és átgondolt megoldást találni. Ugyanakkor ez a tanév a szombathelyi elsős kollégisták részéről kompromisszumokat is igényelni fog annak érdekében, hogy a következő tanévet a megújított Magyar utcai kollégiumban kezdhessék. A következő napokban a kollégiumba jelentkezett elsős hallgatókat értesítése fog megtörténni. A felújítás várhatóan szeptember végén, október elején kezdődik és várhatóan a 2025-2026-os tanévet veszi igénybe.
