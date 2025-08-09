Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyről, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között tűntek fel egy 12 éves kisfiú adatai. Horváth Kristóf András augusztus 8-án, pénteken tűnt el. A Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Horváth Kristóf András 2013 szeptemberében született, barna hajú, barna szemű.

Eltűnt egy 12 éves szomorú szemű kisfiú Szombathelyről

A rendőrség nem közölte, hogy pontosan milyen körülmények között tűnt el a gyerek, de mindenki abban reménykedik, hogy mielőbb épségben megtalálják.

Hol lehet Horváth Kristóf András?

A Horváth Kristóf Andrásról készült fotó és a körözés további információi IDE kattintva érhető el Aki bármit tud róla, ezeken az elérhetőségeken jelentkezhet: Szombathelyi Rendőrkapitányság Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B Tel: 36(94)521-169

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz.

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.