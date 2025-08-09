1 órája
Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyről, nagy erőkkel keresik a rendőrök
Tegnap óta keresik a fiút. A szombathelyi rendőrség tájékoztatása szerint nagy erőkkel keresik a 12 éves eltűnt fiút.
A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között tűntek fel egy 12 éves kisfiú adatai. Horváth Kristóf András augusztus 8-án, pénteken tűnt el. A Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Horváth Kristóf András 2013 szeptemberében született, barna hajú, barna szemű.
A rendőrség nem közölte, hogy pontosan milyen körülmények között tűnt el a gyerek, de mindenki abban reménykedik, hogy mielőbb épségben megtalálják.
Hol lehet Horváth Kristóf András?
A Horváth Kristóf Andrásról készült fotó és a körözés további információi IDE kattintva érhető el Aki bármit tud róla, ezeken az elérhetőségeken jelentkezhet: Szombathelyi Rendőrkapitányság Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B Tel: 36(94)521-169
Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt
Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz.
Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni.
A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.