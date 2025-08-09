augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segíts, ha tudsz!

1 órája

Eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyről, nagy erőkkel keresik a rendőrök

Címkék#Eltűnt Személyek Keresés#Szombathelyi Rendőrkapitányság#eltűnt gyerek

Tegnap óta keresik a fiút. A szombathelyi rendőrség tájékoztatása szerint nagy erőkkel keresik a 12 éves eltűnt fiút.

Vaol.hu

A police.hu eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyek felhívása között tűntek fel egy 12 éves kisfiú adatai. Horváth Kristóf András augusztus 8-án, pénteken tűnt el. A Szombathelyi Rendőrkapitányság rendelte el a körözését. Horváth Kristóf András 2013 szeptemberében született, barna hajú, barna szemű.

eltűnt
Horváth Kristóf András
Forrás: police.hu

Eltűnt egy 12 éves szomorú szemű kisfiú Szombathelyről

A rendőrség nem közölte, hogy pontosan milyen körülmények között tűnt el a gyerek, de mindenki abban reménykedik, hogy mielőbb épségben megtalálják.

Hol lehet Horváth Kristóf András?

A Horváth Kristóf Andrásról készült fotó és a körözés további információi IDE kattintva érhető el Aki bármit tud róla, ezeken az elérhetőségeken jelentkezhet: Szombathelyi Rendőrkapitányság Cím: 9700 SZOMBATHELY, PETŐFI S. U. 1/B Tel: 36(94)521-169

Tévedés, hogy csak napok múlva keresik, azt aki eltűnt

Korábban arról, írtunk, hogy téves az a vélekedés, amely szerint 24 vagy 48 órát kell várni arra, hogy elkezdődjön a kutatás. A törvény egészen pontosan így fogalmaz. 

Az eltűnt személy körözését a személy eltűnésére vonatkozó bejelentést vagy hatósági észlelést követően azonnal el kell rendelni. 

A rendőröknek sok mindent kell ellenőrizniük, amikor keresni kezdik az eltűnt személyt. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu