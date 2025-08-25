augusztus 25., hétfő

Szörnyű évforduló

Rejtélyes eltűnés, két éve nem találják az egyetemi docenst

A rendőrség sem tud új információkkal szolgálni a rejtélyes eltűnéssel kapcsolatban.

Vaol.hu
Az Építők útján látták utoljára Dr. Zágony Rudolfot

Forrás: bama.hu

A napokban volt két éve már, hogy rejtélyes körülmények között, nyomtalanul eltűnt a pécsi professzor. Dr. Zágony Rudolfot, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét utoljára 2023. augusztus 22-én délelőtt látták Pécsett. A pécsi doktor feleségével együtt sétált hazafelé az uránvárosi lakásuk felé, amikor az Építők útjánál a férfi váratlanul előresietett a zebrán, és nyomtalanul eltűnt - eleveníti fel a két évvel ezelőtt történt rejtélyes esetet a bama.hu

Forrás: police.hu

Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el a professzort

Dr. Zágony Rudolf fotója azóta is szerepel az eltűnt személyek között a rendőrség oldalán. Kiderült, hogy pár hónapja a bama.hu megkereste a rendőrséget, hogy történt-e előrelépés az ügyben, de sajnos nem tudtak semmilyen fejleményről beszámolni − a pécsi doktort mintha a föld nyelte volna el.

A bama.hu teljes cikkét ITT olvashatja!

 

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
