Rejtélyes eltűnés, két éve nem találják az egyetemi docenst

A napokban volt két éve már, hogy rejtélyes körülmények között, nyomtalanul eltűnt a pécsi professzor. Dr. Zágony Rudolfot, a Pécsi Tudományegyetem nyugalmazott docensét utoljára 2023. augusztus 22-én délelőtt látták Pécsett. A pécsi doktor feleségével együtt sétált hazafelé az uránvárosi lakásuk felé, amikor az Építők útjánál a férfi váratlanul előresietett a zebrán, és nyomtalanul eltűnt - eleveníti fel a két évvel ezelőtt történt rejtélyes esetet a bama.hu.

Két éve már, hogy eltűnt a pécsi professzor, azóta is keresik a rendőrség

Eltűnt, mintha a föld nyelte volna el a professzort

Dr. Zágony Rudolf fotója azóta is szerepel az eltűnt személyek között a rendőrség oldalán. Kiderült, hogy pár hónapja a bama.hu megkereste a rendőrséget, hogy történt-e előrelépés az ügyben, de sajnos nem tudtak semmilyen fejleményről beszámolni − a pécsi doktort mintha a föld nyelte volna el.

