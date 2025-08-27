Szombathelyen tűnt el a 12 éves kisfiú: váratlan helyről került elő!

Az egész napot csavargással töltötte, barátaival a várost járta, akikkel a Csónakázótavat, játszótereket, a pályaudvarokat keresték fel.

Valahogyan aztán eltelt a nap, miközben szerencsére nem történt velük baj és ők sem keveredtek semmi zűrbe. Amikor este lett, a kisfiú visszamerészkedett a lakásuk lépcsőházának pincéjébe, ahol aztán szülei hajnali 3 óra felé meg is találták. Mindez a szerencsének is köszönhető, mivel a kisfiú magától nem jelentkezett, csak a szülők néztek végig újból minden lehetséges búvóhelyet.

Korábban még soha nem szökött el a most eltűnt kisfiú

A kisfiú mostanra már Pápán van biztonságban, édesapjánál, aki egyébként a gyerek teljes felügyeleti jogát gyakorolja, de korábban volt párjával megbeszélték, hogy Leó időnként lehet nála is. Mostanáig ez működött is, most viszont történt, ami történt, igaz, az eset végül szerencsésen végződött, leszámítva, hogy a kisfiú az oldalát fájlalta amikor rátaláltak, úgy tudjuk, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva elesett. Megtudtuk azt is, hogy korábban Leó még soha nem szökött el, ez volt az első alkalom.

Alig egy hónapja részletesen foglalkoztunk azzal, hogy miért van olyan sok csellengő gyerek, akkor azt írtuk, ha a kiskorú családjától szökik meg és nem gyermekotthonból, akkor annak szinte minden esetben valamilyen konfliktus az oka, és nagyon úgy tűnik, ez volt a csavargás oka most is.