Szombathelyen tűnt el a 12 éves kisfiú: váratlan helyről került elő!
Ma hajnalban találtak rá szülei a kedden eltűnt 12 éves kisfiúra, akit a rendőrség is keresett. Az eltűnt gyerek most már biztonságban van Pápán, az édesapjával.
Ahogyan arról pár órája beszámoltunk, kedden eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, akit nagy erőkkel kerestek nemcsak szülei, de a rendőrség is (a police.hu-n már nem elérhető a kisfiú eltűnése miatt kiadott körözés). Sikerült beszélnünk telefonon Leó édesapjával, aki elmesélte, hogy mi történt, igaz hangsúlyozta, ő az eltűnés idején nem volt Szombathelyen, így információi neki is csak másodkézből származnak.
Elmondása szerint, fiának édesanyja (akivel már nem élnek együtt) kedden, már hajnalban elment dolgozni, fiát pedig egy bébiszitter gondjaira bízta, akivel a kis Leó napközben valamiért összeveszett és emiatt kiszökött a lakásból.
Az egész napot csavargással töltötte, barátaival a várost járta, akikkel a Csónakázótavat, játszótereket, a pályaudvarokat keresték fel.
Valahogyan aztán eltelt a nap, miközben szerencsére nem történt velük baj és ők sem keveredtek semmi zűrbe. Amikor este lett, a kisfiú visszamerészkedett a lakásuk lépcsőházának pincéjébe, ahol aztán szülei hajnali 3 óra felé meg is találták. Mindez a szerencsének is köszönhető, mivel a kisfiú magától nem jelentkezett, csak a szülők néztek végig újból minden lehetséges búvóhelyet.
Korábban még soha nem szökött el a most eltűnt kisfiú
A kisfiú mostanra már Pápán van biztonságban, édesapjánál, aki egyébként a gyerek teljes felügyeleti jogát gyakorolja, de korábban volt párjával megbeszélték, hogy Leó időnként lehet nála is. Mostanáig ez működött is, most viszont történt, ami történt, igaz, az eset végül szerencsésen végződött, leszámítva, hogy a kisfiú az oldalát fájlalta amikor rátaláltak, úgy tudjuk, akkor sérült meg, amikor a lépcsőn lefutva elesett. Megtudtuk azt is, hogy korábban Leó még soha nem szökött el, ez volt az első alkalom.
Alig egy hónapja részletesen foglalkoztunk azzal, hogy miért van olyan sok csellengő gyerek, akkor azt írtuk, ha a kiskorú családjától szökik meg és nem gyermekotthonból, akkor annak szinte minden esetben valamilyen konfliktus az oka, és nagyon úgy tűnik, ez volt a csavargás oka most is.
