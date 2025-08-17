augusztus 17., vasárnap

Helyi közélet

1 órája

Embernek maradni

Horváth Nikoletta
Embernek maradni

Fotó: VN-archív

A hétvégén hallottam egy elgondolkodtató történetet. Egy fiatalembernek elhunyt az édesapja. A temetésre elmentek a srác egykori párjai is együtt emlékezni az apósra. Az összes lány ott állt, teljes békében. Mindannyian egy ember miatt mentek el, azért a fiúért, akit valamikor rég szerettek, és akit még most is tisztelnek. Hogy ebben mi a rendkívüli? Az, hogy nagyon kevés ember mondhatja el magáról azt, hogy úgy tudott elválni a párjától vagy épp egy barátjától, munkatársától stb., hogy az a kapcsolat megmaradt a maga teljességében. Miközben ez lenne a normális, hiszen, maradva a példánknál, ezek az emberek valamikor a múltban szerették egymást. A szeretet nem olyasvalami, ami egyik napról a másikra kikopik. Még ha el is megyünk végül egymás mellett, akkor is ott marad a sok szép emlék, mindaz, amit adtunk egymásnak, amit jelentettünk, és amit jelentünk így, együtt. Mert azok a dolgok, amelyek a lelkünkben talizmánként ragyognak, öröktől valók. A düh, a csalódottság, a vélt igazságok végül eltorzíthatják a képet, elzárást, vagdalkozást, majd csendes vágyakozást hozhatnak magukkal, de sohasem késő megrázni magunkat, mint a kutyák eső után, lerázni magunkról a gúzsba kötő láncokat, és nem el-, hanem odafordulni végre. A düh, a csalódottság, a vélt igazságok végül eltorzíthatják a képet.

