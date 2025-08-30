Ennyit költenek iskolakezdésre Burgenlandban

Ausztria-szerte a szülők és rokonok átlagosan 126 eurót költenek az iskolakezdésre. A legtakarékosabbak a burgenlandiak és az alsó-ausztriaiak, akik fejenként 116 eurót költenek. Főleg a saját gyermekeiknek vásárolnak, de a családban élő gyermekeknek is - írja a magyarok.orf.at.

Kiderült, hogy a hagyományos üzletek felülmúlják az online kereskedelmet. Burgenlandban 71 papírüzlet található. Gunter Drexler, a Burgenlandi Gazdasági Kamara papír- és játékkereskedelmi elnöke is a szaküzleteket ajánlja. A tanácsadás kompetens, és a választék széles. A fogyasztók többsége is így gondolja, hiszen a papírüzletekben idén átlagosan 80 eurót költenek, míg online 46 eurót.

116 euróval Burgenlandban a legkisebbek a kiadások a tartományok rangsorában. A kiadások nyertesei között vannak a bécsiek, a karintiaiak és a stájerok. Leggyakrabban írószereket, ruhákat és édességeket vásárolnak. Ha tudatosan összehasonlítjuk az árakat, akkor jelentősen megtakaríthatunk az előző évhez képest, állítja az idealo.at, a kereskedelmi szövetség partnere. Így például a gyermekek számára készült ebéddobozok, golyóstollak és iskolatáskák akár 20 százalékkal olcsóbbak, mint az előző évben.