Az ENSZ Egyetem kőszegi intézetének létrehozása mérföldkő - Kőszeg a 21. századba vonul át
Az ENSZ Egyetem (UNU) új intézetének létrehozása mérföldkő a nemzetközi tudományos együttműködésben. Az intézmény a UNU globális kutatóhálózat részeként, a volt keleti blokkból elsőként, míg a világon a 14. intézetként létesülhet hazánkban. A részleteket kedden sajtótájékoztatón ismertették. Az Európa-házban szóba kerültek az ENSZ Egyetem fogadó- és partnerintézete, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) ezzel kapcsolatos további feladatai is.
Az Európa-ház Bibó-termében hivatalosan is bejelentette az örömhírt prof. Miszlivetz Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) főigazgatója: négyéves előkészületnek és együttműködésnek köszönhetően a magyar kormány és az ENSZ Egyetemének rektorátusa úgy döntött, hogy Kőszegen jöhet létre az ENSZ Egyetem új intézete, amely Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív (az életünket alapvetően átalakító) technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik.
ENSZ Egyetem tokiói központtal
Az UNU az ENSZ kutatással és posztgraduális képzéssel foglalkozó, tokiói központtal működő globális szervezete, amely 1975-től végez egyetemi tevékenységet. Küldetése, hogy az ENSZ értékeinek megfelelően, más egyetemekkel és kutatóközpontokkal együttműködve, valamint oktatás útján hozzájáruljon az emberi túlélés, fejlődés és jólét sürgető globális problémáinak megoldásához.
Nem hagyományos egyetemről, hanem egyetemi intézeti hálózatról van szó, ahol ugyan folyik oktatás, képzés a saját kutatási eredményekre épülve, de nincs nagy diáklétszám – magyarázta a professzor,
és kiemelte: Bogárdi János professzornak (az iASK tudományos tanácsadója, az ENSZ Egyetem korábbi rektorhelyettese és bonni kampuszának korábbi igazgatója) köszönhetően kerültek kapcsolatba Németországban az ENSZ Egyetem bonni Környezet és Emberi Biztonság Intézetével (United Nations University Institute for Environment and Human Security). A siker létrejötte négyéves előkészítő munka eredménye. Ez idő alatt az iASK nemcsak szakmai hátteret és nemzetközi kutatói hálózatot biztosított, hanem a KRAFT program révén infrastrukturális alapokat is megteremtett a működéshez. Az iASK tudományos és szakmai színvonala, meglévő multidiszciplináris kutatási portfóliója, regionális fejlesztési tapasztalatai erős alapot és biztosítékokat adnak a sikeres megvalósításhoz.
Az érlelő folyamatról
Az említett Bogárdi professzor online köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit és beszélt az előzményekről, az „érlelő folyamatról”. Szavaiból kiderült: az iASK profilja és az ott folyó munka sokban hasonlít az UNU-t jellemző tudományos megközelítéshez. Négy éve kezdődött dialógus és együttműködés. Röviddel a jelenlegi rektor kinevezése után neki is bemutatták a „kapcsolatot”, és felvetődött a magyarországi intézet létrehozásának lehetősége. Múlt év októberében ez Magyarország kormányának figyelmét is felkeltette. Januárban közös UNU-iASK munkacsoport alakult, márciusban létrejött az úgynevezett Scoping Committee (tényfeltáró és javaslattevő bizottság), ahová az UNU neves külföldi szakembereket hívott meg, akik április-májusban ellátogattak az iASK-ba. A tudományos élet Magyarországról és a környező országokból ideérkezett szakembereivel folytattak megbeszéléseket és jutottak arra a következtetésre, hogy az IASK megfelelő befogadó-partner lehet, Kőszeg pedig megfelelő helyszíne lehet az új intézetnek.
A kormány augusztus 18-án közzétett döntése alapján megkezdődtek a hivatalos tárgyalások az ENSZ egyetemi intézetének Kőszegre telepítéséről.
A következőkben az UNU rektora kiírja majd az alapító-igazgatói állást nemzetközi szinten.
Miniszterelnöki határozat: Kőszegen létesülhet az ENSZ új intézete
Megvalósíthatósági tanulmány készült
A folytatásban Stefánich Éva (iASK), a Scoping Committee koordinátora számolt be az öttagú nemzetközi szakértői testület eddigi munkájáról. Júniusra megvalósíthatósági tanulmány készült, ezt júniusi ülésén elfogadta a rektori tanács – az iASK-ot mint fogadó- és partnerintézet nevesítették a tanulmányban, Kőszeg városát pedig kitűnő működési helyszínnek ítélték. A testület tagjai ellátogattak Kőszegre is. A találkozókon részt vett az iASK kutatóközössége, tanácsadó testületének tagjai, nemzetközi hálózatának képviselői. Az egyeztetéseken részt vettek a kormány delegáltjai és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is. Szóba került Kőszeg és Szombathely együttműködése is. A múlt héten megjelent miniszterelnöki határozat pedig egyértelmű felhatalmazást adott a magyar kormánynak, hogy a befogadóállami egyezményt előkészítse.
Világhírű kutatók Kőszegről
Online jelentkeztek be a sajtótájékoztatóra a Columbia Egyetem professzorai, Márka Zsuzsa és Márka Szabolcs asztrofizikusok. A világhírű kutatók elmondták: minden alkalommal szívesen érkeznek Kőszegre. A világban kevés helyen van lehetőség arra, hogy különböző szakterületek képviselői együttműködjenek – az iASK ilyen. Osztotta véleményüket dr. Peták István nemzetközileg elismert kutatóorvos, molekuláris farmakológus is, aki úgy nyilatkozott: orvosként, rákkutatóként nagyon fontos számára, hogy „ne csak feltaláljanak megoldásokat”, hanem azok el is jussanak az emberekhez.
A kutatások, amelyekre most fókuszálnak – a mesterséges intelligencia felhasználása az orvostudományban – történelmi lehetőséget ad arra, hogy csökkenjenek az ellátás szintjei közti különbségek. Ehhez el kell indulnia a párbeszédnek a tudósok, az orvosok és a társadalomtudósok között.
Szóba került a Kőszeg-Szombathely 2035 terv is
Barta Balázs, a kutatás-fejlesztésre és a piacra jutás támogatására specializálódott szombathelyi Pannon Business Network (PBN) alapító-vezetője elmondta: azzal foglalkoznak, hogy a transzformatív technológiák hogyan alakítják át a gyártást és az idősellátást. Mindennek nem lehet csak mikroszinten nézni a vetületét. Szervezetük több együttműködésben részt vesz, a hálózati együttműködés szereplőit „hozzák össze”, szombathelyi technológiai szervezetként ők is támogatják a kőszegi kezdeményezést. Végül régi-új munkatársukat mutatta be Miszlivetz Ferenc. Novák Tamás az elmúlt években New Yorkban tudományos és technológiai szakdiplomataként működött – leendő feladatát – hálózati körök építése az iASK és az ENSZ Egyetem kőszegi intézete köré – kihívásként jellemezte. A hálózatos működés hatékonyságát emelte ki ő is.
Kőszeg átvonul a 20. századból a 21. századba
Ünnepi pillanatnak nevezte a keddi alkalmat Básthy Béla is. – Az én olvasatomban Kőszeg átvonul a 20. századból a 21. századba, és ebben óriási jelentősége van a leendő intézetnek – fogalmazott a polgármester. Megköszönte az iASK főigazgatójának és munkatársainak az elvégzett munkát, majd hozzátette, a városban az intézményekben, a lakosságban ott van a várakozás és a készség is a megfelelésre, mindamellett fejlődésre lesz szüksége.
A háború okai, a tartós béke új feltételei, az emberi biztonság
A megalapítandó kőszegi tudásközpont rendkívül aktuális és összefüggéseiben alulkutatott kérdéskörrel foglalkozik majd: a háború okainak, a tartós béke új feltételeinek, az emberi biztonságnak és a transzformatív technológiáknak (a mesterséges intelligencia, biotechnológia, nanotechnológia, neurotechnológia) kölcsönhatásaival, rejtett kapcsolataival. Új megoldásokat keres a globális átalakulások –
- a geopolitikai konfliktusok,
- migráció,
- klímaváltozás,
- társadalmi és intézményi fenntarthatóság – kihívásaira. Az új tudást igyekszik a helyi társadalmi szükségletekre összpontosítva alkalmazni a nemzetközi kutatók és tudásközpontok bevonásával.
Egy olyan intézményt szeretnénk létrehozni, amely megpróbálja ezt a komplexitást megközelíteni, és az egyetemek közé egy hidat építeni, egy oda-vissza együttműködési struktúrát kialakítani. Ez már a jövő egyeteme, amit az UNU képvisel
– mondta dr. Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója, aki a sajtótájékoztatón hozzátette, hogy az ENSZ Egyetem nem hagyományos felsőoktatási intézmény, hanem egy olyan intézményrendszer, amely a tudomány minden területén „policy recommendations”, vagyis közpolitikai javaslatokra lefordítható kutatásokat végez, emellett posztgraduális és PhD képzéseket is tart.
Nemzetközi tudományos közegben
A főigazgató továbbá hangsúlyozta, hogy „ olyan nemzetközi tudományos közeget hozunk létre, amely az UNU mellett más külföldi partnerek számára is komoly vonzerőt jelent.
„Az, hogy a tervek szerint egy ENSZ Egyetem itt létrejöhet, óriási siker mind az intézetnek, Kőszeg városának és Magyarországnak.” – mondta dr. Miszlivetz Ferenc.
Sajtókérdésre a főigazgató hangsúlyozta: nem épületfüggő az ENSZ egyetemi intézetének indulása (utalva ezzel a volt MÁV Diákotthon felújítására), az iASK jelenlegi infrastrukturális körülményei között is el tudja kezdeni működését. Körülbelül két évig tarthat a felkészülési időszak.