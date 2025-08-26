Az ENSZ Egyetem kőszegi intézetének létrehozása mérföldkő - Kőszeg a 21. századba vonul át

Az Európa-ház Bibó-termében hivatalosan is bejelentette az örömhírt prof. Miszlivetz Ferenc, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) főigazgatója: négyéves előkészületnek és együttműködésnek köszönhetően a magyar kormány és az ENSZ Egyetemének rektorátusa úgy döntött, hogy Kőszegen jöhet létre az ENSZ Egyetem új intézete, amely Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív (az életünket alapvetően átalakító) technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik.

Kitűnő infrastrukturális és környezeti adottságai mellett Kőszeg, a Nyugatot és Keletet egykor elválasztó határ mentén fekvő tradicionális iskolaváros, Bécs ENSZ város közvetlen közelében, közép-európai fővárosok gyűrűjében. Ezért mind gyakorlatilag, mind szimbólikusan megfelel egy globális fókuszú kutató és oktató intézmény követelményeinek, az is elhangzott a keddi sajtótájékoztatón.

Fotó: Lipi Gergely/iASK

ENSZ Egyetem tokiói központtal

Az UNU az ENSZ kutatással és posztgraduális képzéssel foglalkozó, tokiói központtal működő globális szervezete, amely 1975-től végez egyetemi tevékenységet. Küldetése, hogy az ENSZ értékeinek megfelelően, más egyetemekkel és kutatóközpontokkal együttműködve, valamint oktatás útján hozzájáruljon az emberi túlélés, fejlődés és jólét sürgető globális problémáinak megoldásához.

Nem hagyományos egyetemről, hanem egyetemi intézeti hálózatról van szó, ahol ugyan folyik oktatás, képzés a saját kutatási eredményekre épülve, de nincs nagy diáklétszám – magyarázta a professzor,

és kiemelte: Bogárdi János professzornak (az iASK tudományos tanácsadója, az ENSZ Egyetem korábbi rektorhelyettese és bonni kampuszának korábbi igazgatója) köszönhetően kerültek kapcsolatba Németországban az ENSZ Egyetem bonni Környezet és Emberi Biztonság Intézetével (United Nations University Institute for Environment and Human Security). A siker létrejötte négyéves előkészítő munka eredménye. Ez idő alatt az iASK nemcsak szakmai hátteret és nemzetközi kutatói hálózatot biztosított, hanem a KRAFT program révén infrastrukturális alapokat is megteremtett a működéshez. Az iASK tudományos és szakmai színvonala, meglévő multidiszciplináris kutatási portfóliója, regionális fejlesztési tapasztalatai erős alapot és biztosítékokat adnak a sikeres megvalósításhoz.

Az érlelő folyamatról

Az említett Bogárdi professzor online köszöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit és beszélt az előzményekről, az „érlelő folyamatról”. Szavaiból kiderült: az iASK profilja és az ott folyó munka sokban hasonlít az UNU-t jellemző tudományos megközelítéshez. Négy éve kezdődött dialógus és együttműködés. Röviddel a jelenlegi rektor kinevezése után neki is bemutatták a „kapcsolatot”, és felvetődött a magyarországi intézet létrehozásának lehetősége. Múlt év októberében ez Magyarország kormányának figyelmét is felkeltette. Januárban közös UNU-iASK munkacsoport alakult, márciusban létrejött az úgynevezett Scoping Committee (tényfeltáró és javaslattevő bizottság), ahová az UNU neves külföldi szakembereket hívott meg, akik április-májusban ellátogattak az iASK-ba. A tudományos élet Magyarországról és a környező országokból ideérkezett szakembereivel folytattak megbeszéléseket és jutottak arra a következtetésre, hogy az IASK megfelelő befogadó-partner lehet, Kőszeg pedig megfelelő helyszíne lehet az új intézetnek.

A kormány augusztus 18-án közzétett döntése alapján megkezdődtek a hivatalos tárgyalások az ENSZ egyetemi intézetének Kőszegre telepítéséről.

A következőkben az UNU rektora kiírja majd az alapító-igazgatói állást nemzetközi szinten.