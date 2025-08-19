Miniszterelnöki határozat: Kőszegen létesülhet az ENSZ új intézete

Az ENSZ új intézete, Közép-Kelet-Európa új kutatóközpontjaként a béke és biztonság, a transzformatív technológiák, valamint a jövőt formáló társadalmi és gazdasági folyamatok nemzetközi kutatására specializálódik.

Fotó: Kulturális és Innovációs Minisztérium

Kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet

Az intézetnek a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad majd otthont. Az intézet a hazai és a külföldi felsőoktatási, tudományos intézményekkel is együttműködik a jövőben, ezzel is tovább erősítve a magyar tudományos kutatás nemzetközi elismertségét - számolt be róla az MTI.

Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter hangsúlyozta: „A kőszegi ENSZ Egyetemi Intézet létrehozása egyszerre erősíti Magyarország nemzetközi tudományos pozícióját és a régió fejlődését. Ez nem csupán egy új kutatóközpontot jelent, hanem a magyar kutatók és hallgatók egy újabb területen kapcsolódnak be a világ élvonalába, miközben a helyi közösség és a magyar gazdaság is gyarapodik”. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy „az elmúlt évek felsőoktatási megújulásának köszönhetően már 12 magyar egyetem van a világ egyetemeinek legjobb 5 százalékában.”

Az új kutatóközpont az ENSZ Egyetemek globális hálózatának részeként – mely világszerte 13 intézetet foglal magában – jelentős mértékben növeli a hazai kutatások nemzetközi beágyazottságát.

Miszlivetz Ferenc, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete főigazgatója a bejelentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: – Óriási áttörés történt. Egy régen elkezdődött folyamat kibontakozási fázisában vagyunk. Kőszeg és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), amint ezt megígértük – felkerül a nemzetközi radarra.

A hírt Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is kommentálta: „Nagyot léphet előre közös kőszegi álmunk! Gratulálok a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete csapatának és Miszlivetz Ferenc főigazgatónak! Intenzív, sokoldalú előkészületek előzték meg ezt a szenzációs hírt, melyben magam is nagy örömmel és lelkesedéssel vettem részt” – írta a közösségi oldalon.