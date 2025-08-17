39 perce
A kultúra összeköt - magyar nap az EO-ban
A gasztronómiai különlegességek mellet különböző kulturális programok várták az első magyar napra kilátogatókat a Felsőőri bevásárlóközpontban. Oberwart az egyik legrégebbi testvérvárosa Szombathelynek, a rendezvénynek köszönhetően tovább mélyült a két település kapcsolata. Néptánc és füstölt illatz a EO-ban.
Fotó: Cseh Gábor
Nagy a nyüzsgés szombat reggel a felsőőri EO parkolójában. A legtöbben a hétvégi bevásárlást intézik, aztán feltűnik egy nagybőgő a tömegben, néhány méterrel arrébb pedig magyar népviseletbe öltözött asszonyok és urak gyülekeznek. A magyar hang nem ritka errefelé, a látvány azonban igen. A bevásárlóközpont első ízben, hagyományteremtő szándékkal szervezett magyar napot. A programok sorát a Boglya Zenekar nyitja.
EO: a szombathelyiek körében is népszerű a bevásárlóközpont
Michael Leitgeb, Oberwart alpolgármestere köszönti az egyre duzzadó közönséget: - régóta jó a kapcsolat a két város, Szombathely és Oberwart között, ehhez a közös kulturális és gasztronómiai hagyományok is hozzájárulnak - mutat rá. - Mi magyarok büszkék vagyunk a kultúránkra, büszkeséggel tölte el, hogy ezt most megmutathatjuk – fogalmaz László Győző alpolgármester. Hozzáteszi: mindig érdemes ellátogatni Szombathelyre, de a következő hétvégén zajló Savaria történelmi Karneválra különösen hív mindenkit.
EO - magyar napFotók: Cseh Gábor
A hivatalos megnyitó után a Boglya húzza a talpalávalót, az Ungaresca néptáncegyüttes bemutatja a magyar virtust. Délben gulyáskóstolóra várják a látogatókat, akik többek között megismerkedhetnek a sárvári és a büki fürdővel, ide települt a szombathelyi Tourinform iroda is, a gyerekek számára pedig kézműves standot is berendeztek. Ha már magyar nap, akkor nem maradhat el a csepregi bor sem, mellé házi sonka és házi szalámi dukál.
Elhoztuk a magyar ízeket. Családunk hagyományos eljárással készít sonkát, kolbászt, különböző füstölt termékeket. Az eddigi tapasztalatok nagyon jók, szívesen jönnek és kóstolnak a vásárlók. Mi kicsit élénkebb ízekkel dolgozunk, mint az Ausztriában megszokott, de nem bánják - mondja Desits Zoltán hentes.