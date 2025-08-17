A kultúra összeköt - magyar nap az EO-ban

Nagy a nyüzsgés szombat reggel a felsőőri EO parkolójában. A legtöbben a hétvégi bevásárlást intézik, aztán feltűnik egy nagybőgő a tömegben, néhány méterrel arrébb pedig magyar népviseletbe öltözött asszonyok és urak gyülekeznek. A magyar hang nem ritka errefelé, a látvány azonban igen. A bevásárlóközpont első ízben, hagyományteremtő szándékkal szervezett magyar napot. A programok sorát a Boglya Zenekar nyitja.

Magyar nap az EO-ban: mozgólépcsőn érkezett a zenekar

Fotó: Cseh Gábor

EO: a szombathelyiek körében is népszerű a bevásárlóközpont

Michael Leitgeb, Oberwart alpolgármestere köszönti az egyre duzzadó közönséget: - régóta jó a kapcsolat a két város, Szombathely és Oberwart között, ehhez a közös kulturális és gasztronómiai hagyományok is hozzájárulnak - mutat rá. - Mi magyarok büszkék vagyunk a kultúránkra, büszkeséggel tölte el, hogy ezt most megmutathatjuk – fogalmaz László Győző alpolgármester. Hozzáteszi: mindig érdemes ellátogatni Szombathelyre, de a következő hétvégén zajló Savaria történelmi Karneválra különösen hív mindenkit.