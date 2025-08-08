1 órája
Ütötte-verte, rugdosta az erdészeti technikum diákjait az egyik tanár
Egy nyugat-magyarországi erdészeti technikum tizedikes diákjának elbeszéléséből megdöbbentő történet bontakozik ki egy tanárról, aki a tanuló elbeszélése szerint rendszeresen ütötte-verte, rugdosta őt és társait - arról az Index írt. Az erdészeti technikum tanulóját has, a mellkas és a medence zúzódásokkal vették fel és vizsgálták ki a soproni kórházban.
"D. tizedik osztályos diák, most készül tizenegyedikbe. Egészen mostanáig egy nyugat-magyarországi középiskola tanulója volt, azé az iskoláé, amelyért élt-halt, és ahol annyira jól érezte magát, hogy el sem tudta volna képzelni, hogy máshol fog leérettségizni. Most mégis egy alföldi város technikumába tart" - írta cikkében az Index. A portálnak a nyugat-magyarországi erdészeti technikumtól búcsúzó fiú nyilatkozott, és osztotta meg a júniusi tanulmányi kirándulásuk során történteket, amik az utolsó cseppet jelentették abban a bizonyos pohárban.
Úgy gyomron vágta, hogy elhányta magát
A fiú elmondása szerint a tanár többször bántalmazta: egyszer szorongatta és ököllel erős ütéseket mért korábban műtött vállára, másszor se szó, se beszéd, úgy gyomron vágta D.-t, hogy az elhányta magát. A fiú tíz percen keresztül öklendezett, levegőt is alig kapott, és miközben fulladozott, a tanár a műtött vállát szorongatta teljes erőből.
Az egészet az osztályom, a nevelőtanár és a túravezető végignézte. B. G. tanár úr mindezt azzal kommentálta, hogy ilyen az, amikor valakit úgy és akkor ütnek meg, amikor nem számít rá. Én egyébként még soha, senkit nem ütöttem meg, és nem gondolnám, hogy egy tanárnak ezt kéne tennie
- nyilatkozta a tanuló a portálnak. A lap azt is írja: "Ekkor utalt arra a tanár, hogy a fiúk előző este lámpával járták körbe a kempinget, és szerinte mindenkit felkeltettek. A diák szerint az egészben az volt a legrosszabb, hogy meg se kérdezte, mi történt, és azt sem mondta meg, hogy D. mivel érdemelhetett ki egy ekkora ütést.
Nem csak D.-t bántalmazta az erdészeti technikum tanára
"A tanár úr még sosem vágott ilyen erősen hasba, háton szokott vagy vállon, valamint az oldalamat vagy a combomat rugdosta a térdével. Egyébként nemcsak engem, hanem G.-t, B.-t, valamint Zs.-t is szokta vállon »masszírozni«, erről is van fotóbizonyítékom. Az egészben az volt a borzasztó, hogy a reggelimet kihánytam, valamint a vizet is, amit megittam. Így egész nap éhesen kenuztam, de nem is bírtam volna enni, mivel a hasam nagyon fájt" - olvasható a cikkben.
Látlelet készült a soproni kórházban, az apa feljelentést tett
D. hatalmasat csalódott a korábban szeretett és tisztelt B. G. tanár úrban - írta a lap.
A tanulmányi kirándulást követően D.-t a szülei elvitték a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Sürgősségi Betegellátó Osztályára, ahol a has, a mellkas és a medence zúzódásaival vették fel és vizsgálták ki a fiút. Pihenést és fájdalomcsillapítók szedését javallották.
D. édesapja feljelentést tett a rendőrségen, a vizsgálat jelenleg is tart. A tanárt felmentették a munkavégzés alól, nem megfelelő magatartás miatt, a fegyelmi tárgyalás lefolytatásáig.
- Az Index információi szerint D.-t, az ütlegek elszenvedőjét (és szüleit) is válaszút elé állították: vagy kap egy igazgatói rovót a fiú (ennek nyoma lesz a Krétában), és át kell mennie egy másik osztályba; vagy elhagyja az iskolát, és máshol folytatja tanulmányait. Magyarul kicsapják. A család a B verziót választotta, és D. ma már egy másik technikum diákja.
Az Index kereste B. G. tanár urat, hogy mondja el a történtekkel kapcsolatban a saját interpretációját, de amikor bemutatkoztak, a lapnak csak annyit mondott: "Minden jót!" Majd bontotta a vonalat.
Felhívták az iskolát is, az igazgatónő azzal zárkózott el a beszélgetéstől, hogy a tanár már nem az ő alkalmazottjuk.
A teljes cikket itt olvashatja el. Az egyik bántalmazásról videót is megosztottak, azt itt nézheti meg. További érdekes tartalmak a vaol.hu oldalon!