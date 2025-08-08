Ütötte-verte, rugdosta az erdészeti technikum diákjait az egyik tanár

"D. tizedik osztályos diák, most készül tizenegyedikbe. Egészen mostanáig egy nyugat-magyarországi középiskola tanulója volt, azé az iskoláé, amelyért élt-halt, és ahol annyira jól érezte magát, hogy el sem tudta volna képzelni, hogy máshol fog leérettségizni. Most mégis egy alföldi város technikumába tart" - írta cikkében az Index. A portálnak a nyugat-magyarországi erdészeti technikumtól búcsúzó fiú nyilatkozott, és osztotta meg a júniusi tanulmányi kirándulásuk során történteket, amik az utolsó cseppet jelentették abban a bizonyos pohárban.

Ököllel ütötte, hasba vágta, rugdosta a diákokat a nyugat-dunántúli erdészeti technikum tanára

Úgy gyomron vágta, hogy elhányta magát

A fiú elmondása szerint a tanár többször bántalmazta: egyszer szorongatta és ököllel erős ütéseket mért korábban műtött vállára, másszor se szó, se beszéd, úgy gyomron vágta D.-t, hogy az elhányta magát. A fiú tíz percen keresztül öklendezett, levegőt is alig kapott, és miközben fulladozott, a tanár a műtött vállát szorongatta teljes erőből.

Az egészet az osztályom, a nevelőtanár és a túravezető végignézte. B. G. tanár úr mindezt azzal kommentálta, hogy ilyen az, amikor valakit úgy és akkor ütnek meg, amikor nem számít rá. Én egyébként még soha, senkit nem ütöttem meg, és nem gondolnám, hogy egy tanárnak ezt kéne tennie

- nyilatkozta a tanuló a portálnak. A lap azt is írja: "Ekkor utalt arra a tanár, hogy a fiúk előző este lámpával járták körbe a kempinget, és szerinte mindenkit felkeltettek. A diák szerint az egészben az volt a legrosszabb, hogy meg se kérdezte, mi történt, és azt sem mondta meg, hogy D. mivel érdemelhetett ki egy ekkora ütést.

Nem csak D.-t bántalmazta az erdészeti technikum tanára

"A tanár úr még sosem vágott ilyen erősen hasba, háton szokott vagy vállon, valamint az oldalamat vagy a combomat rugdosta a térdével. Egyébként nemcsak engem, hanem G.-t, B.-t, valamint Zs.-t is szokta vállon »masszírozni«, erről is van fotóbizonyítékom. Az egészben az volt a borzasztó, hogy a reggelimet kihánytam, valamint a vizet is, amit megittam. Így egész nap éhesen kenuztam, de nem is bírtam volna enni, mivel a hasam nagyon fájt" - olvasható a cikkben.