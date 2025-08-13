Esernyőfesztivál Uraiújfaluban - Az összecsukható esernyő történetére emlékeztek

Keszeiné Jancsó Marietta, Uraiújfalu polgármestere elmondta, az Esernyőfesztivál idén is jó hangulatban telt, voltak sztárfellépők és színes forgatag. A nap az Uraiújfalu-Szentivánfa örök rangadóval kezdődött.

Keszeiné Jancsó Marietta, Uraiújfalu polgármestere és Ágh Péter országgyűlési képviselő az Esernyőfesztiválon

Fotó: Koszorú Mihály

Az eseményen részt vett Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője is. Fontos újítása, az összecsukható esernyő megalkotására emlékezet az esernyőfesztivál – emelte ki.

Esernyőfesztivál: az összecsukható esernyő történetét is felevenítették

A mindennapjaink része, amikor felhősnek áll az idő, magunkkal visszük. Kis helyen is elfér, használta egyszerű. Azt azonban lehetséges, nem is gondolnánk, az összecsukható esernyőt az 1920-as években Uraiújfaluban, a Balogh-fivérek alkották meg az összecsukható esernyőt.

A szabadalmat 1921-ben adták meg, azt 1923-ban kapták meg. A szombathelyi királyi közjegyző által hitelesített védjegyokirat szerint a Balogh-féle összecsukható esernyő Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban kapott szabadalmi védettséget.

