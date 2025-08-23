augusztus 23., szombat

Savaria Karnevál 2025

Falco-Bajnokok tere: idén már harmadszorra a karneválon - fotók

A cél a kosárlabda népszerűsítése, de ilyenkor nyílik lehetősége a szurkolóknak is találkozni a csapat tagjaival. A Falco játékosai is felvonulnak ma este.

Falco-Bajnokok tere: idén már harmadszorra a karneválon - fotók

Harmadik éve találkozhatnak a szurkolók a Falco-Vulcano Energia KC kosárlabdacsapat tagjaival a Savaria karneválon. Pénteken a csapat több tagja is kinn volt a városháza előtt kialakított Bajnokok Terén, szombaton délelőtt pedig, mivel a fiúknak edzése volt, dobóversenyt szerveztek a téren összegyűlt kis kosarasoknak, akik természetesen Falco-s relikviákért küzdhettek meg egymással.

Tóth Dávid, a Falco marketing és kommunikációs menedzsere elmondta, a karneváli kitelepülésük elsődleges célja a kosárlabda népszerűsítése, de ilyenkor tudnak a szurkolók is közelebb kerülni a játékosokhoz, tudnak velük fényképezkedni és beszélgetni is.

A Falco minden évben részt vesz a felvonuláson

Idén a szombat estére esett a választás, így aki szeretne találkozni a modern kor gladiátoraival, az semmiképpen ne hagyja ki a ma esti seregszemlét!

Savaria Karnevál 2025

