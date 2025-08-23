36 perce
Falco-Bajnokok tere: idén már harmadszorra a karneválon - fotók
A cél a kosárlabda népszerűsítése, de ilyenkor nyílik lehetősége a szurkolóknak is találkozni a csapat tagjaival. A Falco játékosai is felvonulnak ma este.
Forrás: Kóbor Szonja
Harmadik éve találkozhatnak a szurkolók a Falco-Vulcano Energia KC kosárlabdacsapat tagjaival a Savaria karneválon. Pénteken a csapat több tagja is kinn volt a városháza előtt kialakított Bajnokok Terén, szombaton délelőtt pedig, mivel a fiúknak edzése volt, dobóversenyt szerveztek a téren összegyűlt kis kosarasoknak, akik természetesen Falco-s relikviákért küzdhettek meg egymással.
Tóth Dávid, a Falco marketing és kommunikációs menedzsere elmondta, a karneváli kitelepülésük elsődleges célja a kosárlabda népszerűsítése, de ilyenkor tudnak a szurkolók is közelebb kerülni a játékosokhoz, tudnak velük fényképezkedni és beszélgetni is.
A Falco minden évben részt vesz a felvonuláson
Idén a szombat estére esett a választás, így aki szeretne találkozni a modern kor gladiátoraival, az semmiképpen ne hagyja ki a ma esti seregszemlét!
Falco-Bajnokok tereFotók: Kóbor Szonja
Savaria Karnevál 2025
- Szombat délelőtti hangulaltok az Öreg Város Vásárából - fotók
- Savaria Karnevál 2025: kövesd nálunk élőben a szombati nap eseményeit!
- Karneváli szerelem: itt ismerkedtek meg, most a 20. házassági évfordulójukat ünnepelték Szombathelyen
- Táncra perdítette a karneváli közönséget Boban Marković és zenekara - fotók, videó
- Tücsi, a Savaria Karneválon mutatta meg családtagjainak Szombathelyt - fotó