3 órája
Jó hangulatú közösség Felsőmarácon: családi napot tartottak
Csodálatos természet ölelésében fekszik a kis vasi falu, ahol összegyűltek kicsik és nagyok. Családi napon örültek egymásnak az emberek Felsőmarácon.
Felsőmarác családi napja már szombaton délelőtt fél tizenegykor megkezdődött. Csapatok játékos vetélkedője vezette fel a programokat, fél egytől pedig ebéd következett. Kettőtől operettműsorral várták az érdeklődőket: Jurina Beáta és Szilinyi Arnold műsora nagy sikert aratott a műfaj kedvelői körében.
Felsőmaráci hasonlatok
Három órakor köszöntötte az egybegyűlteket Horváthné Tánczos Szilvia, a település polgármestere. Eljött az ünnepre V. Németh Zsolt államtitkár is, a térség országgyűlési képviselője. Beszédében Felsőmarác szépségeire és értékeire hivatkozott. Milyen is Felsőmarác? Hasonlatai között megemlített egy tölgyfát a közeli, csodálatos Himfai parkerdőből, búbosbankát, régi népdalt, templomi harangot, a reggeli kaszálást, kemencében sült kenyeret.
Ha pedig hely lennék, a helyi iskola udvara lennék, ami a hétköznapokon teszi a dolgát, falunapon pedig szélesre tárja a kapuját. Mindenkit szívesen látok, ismerőst és idegent is, és amíg itt vagy, hozzám tartozol
zárta hasonlatait, majd mindenkinek sok beszélgetést, zenét, táncot, jó szórakozást kívánt.
Falunap FelsőmaráconFotók: Dudás Zsolt
Szórakozás kifulladásig
Fél négytől a Lábas Pajtások őrségi Néptánccsoport előadása követte a megnyitót, négytől pedig a Brassói Csillagok zenés műsora került sorra. A tombolasorsolás ötkor, a Retro slágermix (zenés műsor retro slágerekkel) pedig hattól folytatta a sort. Ami még ekkor sem ért persze véget: hétkor újabb tombolasorsolás jött, nyolctól pedig kezdődhetett a bál: a talpalávalót a Chubby Band szolgáltatta.
A rendezvény ideje alatt mindvégig csúszdás légvár, paintball céllövölde, célba rúgó kapu, arcfestés, zsákbamacska, fagyi és vattacukor várta a rendezvényre látogatókat – persze főleg a legkisebbeket.
