Jó hangulatú közösség Felsőmarácon: családi napot tartottak

Felsőmarác családi napja már szombaton délelőtt fél tizenegykor megkezdődött. Csapatok játékos vetélkedője vezette fel a programokat, fél egytől pedig ebéd következett. Kettőtől operettműsorral várták az érdeklődőket: Jurina Beáta és Szilinyi Arnold műsora nagy sikert aratott a műfaj kedvelői körében.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő Felsőmarácon. Fotó: Dudás Zsolt

Felsőmaráci hasonlatok

Három órakor köszöntötte az egybegyűlteket Horváthné Tánczos Szilvia, a település polgármestere. Eljött az ünnepre V. Németh Zsolt államtitkár is, a térség országgyűlési képviselője. Beszédében Felsőmarác szépségeire és értékeire hivatkozott. Milyen is Felsőmarác? Hasonlatai között megemlített egy tölgyfát a közeli, csodálatos Himfai parkerdőből, búbosbankát, régi népdalt, templomi harangot, a reggeli kaszálást, kemencében sült kenyeret.

Ha pedig hely lennék, a helyi iskola udvara lennék, ami a hétköznapokon teszi a dolgát, falunapon pedig szélesre tárja a kapuját. Mindenkit szívesen látok, ismerőst és idegent is, és amíg itt vagy, hozzám tartozol

zárta hasonlatait, majd mindenkinek sok beszélgetést, zenét, táncot, jó szórakozást kívánt.