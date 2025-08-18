augusztus 18., hétfő

Összejövetel

3 órája

Jó hangulatú közösség Felsőmarácon: családi napot tartottak

Címkék#parkerdő#falunap#rendezvény#Felsőmarác

Csodálatos természet ölelésében fekszik a kis vasi falu, ahol összegyűltek kicsik és nagyok. Családi napon örültek egymásnak az emberek Felsőmarácon.

Gombos Kálmán

Felsőmarác családi napja már szombaton délelőtt fél tizenegykor megkezdődött. Csapatok játékos vetélkedője vezette fel a programokat, fél egytől pedig ebéd következett. Kettőtől operettműsorral várták az érdeklődőket: Jurina Beáta és Szilinyi Arnold műsora nagy sikert aratott a műfaj kedvelői körében.

Felsőmarác
V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő Felsőmarácon. Fotó: Dudás Zsolt

Felsőmaráci hasonlatok

Három órakor köszöntötte az egybegyűlteket Horváthné Tánczos Szilvia, a település polgármestere. Eljött az ünnepre V. Németh Zsolt államtitkár is, a térség országgyűlési képviselője. Beszédében Felsőmarác szépségeire és értékeire hivatkozott. Milyen is Felsőmarác? Hasonlatai között megemlített egy tölgyfát a közeli, csodálatos Himfai parkerdőből, búbosbankát, régi népdalt, templomi harangot, a reggeli kaszálást, kemencében sült kenyeret.

Ha pedig hely lennék, a helyi iskola udvara lennék, ami a hétköznapokon teszi a dolgát, falunapon pedig szélesre tárja a kapuját. Mindenkit szívesen látok, ismerőst és idegent is, és amíg itt vagy, hozzám tartozol

zárta hasonlatait, majd mindenkinek sok beszélgetést, zenét, táncot, jó szórakozást kívánt.

Falunap Felsőmarácon

Fotók: Dudás Zsolt

 

Szórakozás kifulladásig

Fél négytől a Lábas Pajtások őrségi Néptánccsoport előadása követte a megnyitót, négytől pedig a Brassói Csillagok zenés műsora került sorra. A tombolasorsolás ötkor, a Retro slágermix (zenés műsor retro slágerekkel) pedig hattól folytatta a sort. Ami még ekkor sem ért persze véget: hétkor újabb tombolasorsolás jött, nyolctól pedig kezdődhetett a bál: a talpalávalót a Chubby Band szolgáltatta.

A rendezvény ideje alatt mindvégig csúszdás légvár, paintball céllövölde, célba rúgó kapu, arcfestés, zsákbamacska, fagyi és vattacukor várta a rendezvényre látogatókat – persze főleg a legkisebbeket.

