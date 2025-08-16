Az Őrség és a Muravidék találkozott a kulturális fesztiválon

A Viszáki Veterán Klub, illetve a Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi egyesület már tizenöt éve ápolja közös kapcsolatát. Ennek keretében 2024-ben pályáztak a viszákiak egy kisléptékű Interreg pályázatra, mely a „Neighborhood – Szomszédolás az Őrségtől a Muráig” címet kapta. A pályázat kapcsán két „látóutat” szerveztek: szlovén részről az energiapark és az orchidea-farm látogatását, míg magyar részről a Vasvári Népfőiskolát, valamint az Oszkói Hegypásztor Kört tekintették meg. A folytatás pedig: fesztiválok mindkét helyszínen - mesélte lapunknak Berkes Miklós, viszáki közművelődési munkatárs.

Fesztivál az Őrségben, muravidéki vendégekkel Viszákon

Fesztivál itt is, ott is

Közös kiírásban egy fotópályázatot is meghirdettek, amire hét magyar és hét szlovén fotós jelentkezett száz alkotással. A kiválasztott negyven képből készült kiállítást először júliusban a muravidéki, Lendvához közeli Petesházán (Petišovci), majd augusztusban az Őrségben, Viszákon mutatták be. A programsorozathoz tartozott a petesházi rendezvény, ahol mind szlovén, mind magyar fellépők szórakoztatták az egybegyűlteket. Az augusztusi viszáki rendezvény az „Őrség-Muravidék találkozó és kulturális fesztivál” nevet viselte, melyre Szlovéniából több mint százan érkeztek.