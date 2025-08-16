augusztus 16., szombat

Az Őrség és a Muravidék találkozott a kulturális fesztiválon

A jószomszédi viszony újabb remek példájának örülhettek a jelenlévők Viszákon. A szlovén barátokkal közös fesztivál igencsak színvonalasra sikerült!

Gombos Kálmán

A Viszáki Veterán Klub, illetve a Petesházi Turisztikai és Környezetvédelmi egyesület már tizenöt éve ápolja közös kapcsolatát. Ennek keretében 2024-ben pályáztak a viszákiak egy kisléptékű Interreg pályázatra, mely a „Neighborhood – Szomszédolás az Őrségtől a Muráig” címet kapta. A pályázat kapcsán két „látóutat” szerveztek: szlovén részről az energiapark és az orchidea-farm látogatását, míg magyar részről a Vasvári Népfőiskolát, valamint az Oszkói Hegypásztor Kört tekintették meg. A folytatás pedig: fesztiválok mindkét helyszínen - mesélte lapunknak Berkes Miklós, viszáki közművelődési munkatárs.

Fesztivál az Őrségben, muravidéki vendégekkel Viszákon
Forrás: VN/Berkes Miklós

Fesztivál itt is, ott is

Közös kiírásban egy fotópályázatot is meghirdettek, amire hét magyar és hét szlovén fotós jelentkezett száz alkotással. A kiválasztott negyven képből készült kiállítást először júliusban a muravidéki, Lendvához közeli Petesházán (Petišovci), majd augusztusban az Őrségben, Viszákon mutatták be. A programsorozathoz tartozott a petesházi rendezvény, ahol mind szlovén, mind magyar fellépők szórakoztatták az egybegyűlteket. Az augusztusi viszáki rendezvény az „Őrség-Muravidék találkozó és kulturális fesztivál” nevet viselte, melyre Szlovéniából több mint százan érkeztek.

Kulturális fesztivál az Őrségben

 

Sok-sok neves fellépő

A programsorozat a főzőversennyel indult, ahol tizenhárom csapat mérte össze főzési tudományát. A délelőtt folyamán került sor a fotókiállítás megnyitójára, valamint Kovács Gyula tartott előadást „Gyümölcsöstől a közösségig” címmel a Tündérkertben. Ugyancsak délelőtt kezdődött a motorfűrész-bemutató, majd délután egy órakor a Vasvári Színjátszók „Komédiakosár” című előadását tekintették meg a szép számban megjelent résztvevők. A délután folyamán még fellépett a Gyenesdiási Dalárda, a Zala Táncegyesület, szlovén fellépők, az Albatrosz Sporttánc egyesület, a Béri-Balog Adám néptáncegyesület, a Pyro Duett, a Viszáki Asszonykórus, az Ivánci Népdalkör, a Szentgotthárdi Civil fórum táncosai, a Boglya Zenekar a Stand-up Budapest Török Ádámmal, valamint a Tequila zenekar zárta az estet a táncházzal. Ezen kívül folyamatosan volt a gyerekek részére légvár, a felnőtteknek Trabant- és motor bemutató, amit ki is próbálhattak, valamit környékbeli és szlovén kézművesek bemutatója.

A rendezvény célja, hogy a szlovén és magyar szervezetek, emberek között szorosabb kapcsolatok alakuljanak ki, illetve a szervezetek taglétszámának a növelése, valamint új szervezetek kapcsolatainak a létrejöttének elősegítése.

