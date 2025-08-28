1 órája
Több tucat hívogató program Jákon: ki jön Hömböldézni?
Jákon ismét benépesül a Pajta: pénteken és szombaton számos szórakoztató eseményen vehetnek részt az ide látogatók. A Hömbölde Fesztivál kínálata idén is vonzó!
Fesztivállal búcsúzik Ják az idei nyártól: a Hömbölde rengeteg lehetőséget kínál a szórakozni, kikapcsolódni vágyó idelátogatóknak. A programok sokszínűsége szinte zavarba ejtő: kicsitől a nagyokig, újat vagy régebbit keresők, zenét vagy táncot, kikapcsolódást választók egyaránt találnak magunknak kedvükre valót. Itt a Hömbölde Fesztivál!
Fesztivál zárja a nyarat Jákon
A rendezvényt Ják Község Önkormányzata és a Jáki Kulturális Élet Egyesület közösen szervezi – mesélte lapunknak Kecskés Andrea, helyi művelődési szakember. A tavalyi nagy siker után idén is érkeznek nagy, közismert nevek: itt lesz Vastag Csaba és Lagzi Lajcsi is! És lesz igazán minőségi, ínyenc gasztro-kínálat is, olasz ízekkel: a szombathelyi L’odore di Napoli Ristorante jóvoltából.
De nézzük csak sorjában, itt a teljes program: jó válogatást mindenkinek!
Péntek (augusztus 29.)
20:00–24:00 – Hangpróba DISCO a Pajtában DJ Shepherddel
Szombat (augusztus 30.)
07:00 – Kapunyitás, kézműves vásár kezdete
Délelőtt:
07:30–12:00 – Főzőverseny
Fődíj: Sopronkövesdi hétvége!
12:00 – Eredményhirdetés és közös ebéd
Egész nap:
- Szalmabála-labirintus
- Silver Birds beöltözős fotósarok
- VHBE Hunyadi Mátyás Fekete Sereg hagyományőrző tábor
- L’odore di Napoli Ristorante vendéglátás
Délutáni programok:
12:00–15:00: Test- lélek sarok – masszőrök és egészségmegőrző programok
Délután kettőtől:
- Népi vicces ügyességi játékok: asszonytolás talicskán, traktorgumi gurítás, gumicsizma-dobás
- Íjászat (15 órától)
- Rodeóbika, hordóvasút, biliárdfoci
- Selfie-gép
- Viki gyerekprogramjai
Hömbölde Színpad
14:20 – Là Küncse – látvány-hangfürdő
15:10 – SilverBirds Bellydance Egyesület
16:00 – Vastag Csaba koncert
17:10 – SEK Music Group
18:15 – Rocky White Tiger
18:45 – Kocsis Viki – modern hastánc show
19:10 – Földi Zalán – akusztikus gitárműsor
20:00 – SilverBirds – esti fényjáték
21:00 – Lagzi Lajcsi
22:30 – OnlyRooz
23:00 – DJ Danceman – Retro, pop és buli mix
Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
