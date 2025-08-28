augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Helyi közélet

1 órája

Több tucat hívogató program Jákon: ki jön Hömböldézni?

Címkék#Jáki Kulturális Élet Egyesület#Hömbölde Fesztivált#Ják Község Önkormányzat#Kecskés Andrea

Jákon ismét benépesül a Pajta: pénteken és szombaton számos szórakoztató eseményen vehetnek részt az ide látogatók. A Hömbölde Fesztivál kínálata idén is vonzó!

Gombos Kálmán

Fesztivállal búcsúzik Ják az idei nyártól: a Hömbölde rengeteg lehetőséget kínál a szórakozni, kikapcsolódni vágyó idelátogatóknak. A programok sokszínűsége szinte zavarba ejtő: kicsitől a nagyokig, újat vagy régebbit keresők, zenét vagy táncot, kikapcsolódást választók egyaránt találnak magunknak kedvükre valót. Itt a Hömbölde Fesztivál!

Fesztiválozhatunk Jákon, itt is fújja majd Lajcsi!
Fotó: MW/Nagy Zoltán
Fotó: MW/Nagy Zoltán

Fesztivál zárja a nyarat Jákon

A rendezvényt Ják Község Önkormányzata és a Jáki Kulturális Élet Egyesület közösen szervezi – mesélte lapunknak Kecskés Andrea, helyi művelődési szakember. A tavalyi nagy siker után idén is érkeznek nagy, közismert nevek: itt lesz Vastag Csaba és Lagzi Lajcsi is! És lesz igazán minőségi, ínyenc gasztro-kínálat is, olasz ízekkel: a szombathelyi L’odore di Napoli Ristorante jóvoltából.

De nézzük csak sorjában, itt a teljes program: jó válogatást mindenkinek!

Péntek (augusztus 29.)

20:00–24:00 – Hangpróba DISCO a Pajtában DJ Shepherddel

 

Szombat (augusztus 30.)

07:00 – Kapunyitás, kézműves vásár kezdete

Délelőtt:

07:30–12:00 – Főzőverseny

Fődíj: Sopronkövesdi hétvége!

12:00 – Eredményhirdetés és közös ebéd

Egész nap:

  • Szalmabála-labirintus 
  • Silver Birds beöltözős fotósarok
  • VHBE Hunyadi Mátyás Fekete Sereg hagyományőrző tábor
  • L’odore di Napoli Ristorante vendéglátás

Délutáni programok:

12:00–15:00: Test- lélek sarok – masszőrök és egészségmegőrző programok

Délután kettőtől:

  • Népi vicces ügyességi játékok: asszonytolás talicskán, traktorgumi gurítás, gumicsizma-dobás
  • Íjászat (15 órától)
  • Rodeóbika, hordóvasút, biliárdfoci
  • Selfie-gép
  • Viki gyerekprogramjai

Hömbölde Színpad

14:20 – Là Küncse – látvány-hangfürdő

15:10 – SilverBirds Bellydance Egyesület

16:00 – Vastag Csaba koncert

17:10 – SEK Music Group

18:15 – Rocky White Tiger

18:45 – Kocsis Viki – modern hastánc show

19:10 – Földi Zalán – akusztikus gitárműsor

20:00 – SilverBirds – esti fényjáték

21:00 – Lagzi Lajcsi

22:30 – OnlyRooz

23:00 – DJ Danceman – Retro, pop és buli mix

Szeretettel várnak minden érdeklődőt!

