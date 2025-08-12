Szörnyű betegség terjed – így kell védekezni a hazai szőlőültetvényekben!

A fitoplazma betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, Zalában már hihetetlen károkat okozott. Zsolnai Balázs kertészmérnök a környéken is talált fertőzött leveleket, ezekből gyűjtött és mutatta be a vasárnap összehívott fórumon.

Zsolnai Balázs kertészmérnök bemutatta a csepregi gazdáknak, milyen az, ha a fitoplazma megtámadta a szőlőt. Fotó: Szendi Péter

Az amerikai szőlőkabóca ebben az időben már kifejlett imágó, most rakja a tojásokat, amelyek áttelelnek, és ha nem védekezünk, minden évben megtízszereződve, három év alatt teljesen kiirtja a szőlőt – mondta Zsolnai Balázs. ­ – A védekezés során az állatok egyedszámát kell csökkenteni. Mivel a szőlőkabóca jól repül, közel azonos időpontban szükséges a védekezés a gazdák részéről. Ennek két pillére van: a fertőzött tőkéket el kell távolítani, és vegyszerrel kell permetezni az ültetvényt. Két jól használható szercsoport van. Az egyik a piretroidok, ezek nem felszívódó kontaktszerek, amelyeket a levél fonákjára is kell juttatni – ami nem könnyű –, pedig ott tartózkodik a rovar. A másik lehetőség olyan felszívódó hatóanyag használata – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján megtalálható az alkalmazható szerlista –, amelynek 14 napos az élelmiszer-egészségügyi várakozási ideje. A legtöbb szőlő érési idejébe még belefér, hogy még szüret előtt most permetezzenek. Az Irsai Olivér most érik, akinek ilyen szőlője van, szedje le, majd szedés után permetezzen fitoplazma ellen.

A fitoplazma a szőlő aranysárgasága. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Fotó: Szendi Péter

A fitoplazma a szőlő aranysárgasága - a levél elszíneződéséből, kunkorodásából felismerhető

A vasárnap a csepregi szőlőhegy védelmében összehívott fórumon 20-25 szőlőbirtokos gyűlt össze, hogy meghallgassa Zsolnai Balázs kertészmérnököt, és a bemutatója alapján be tudják azonosítani a betegséget. Megegyeztek abban, hogy a régión belül egyidejűleg permeteznek, méghozzá három napon belül. Akik nem voltak ott, üzenték, hogy csatlakoznak az összehangolt védekezéshez.