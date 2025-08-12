augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkérdeztük azt, aki tudja a megoldást!

1 órája

Szörnyű betegség terjed – így kell védekezni a hazai szőlőültetvényekben!

Címkék#kertészmérnök#fitoplazma szőlő#Zsolnai Balázs#szőlőhegy#szőlőkabóca

Gyógyíthatatlan betegség ütötte fel a fejét a hazai szőlőültetvényeken. A fitoplazma – a szőlő aranysárgasága – terjed Magyarországon, most van az ideje a védekezésnek. Csepregen Zsolnai Balázs kertészmérnök összehívta vasárnap a gazdákat, hogy bemutassa, hogyan ismerhetik fel a betegséget, és felhívja a figyelmet: összehangoltan, egy időben kell permetezni az ültetvényeken.

Merklin Tímea
Szörnyű betegség terjed – így kell védekezni a hazai szőlőültetvényekben!

Fotó: Szendi Péter

A fitoplazma betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, Zalában már hihetetlen károkat okozott. Zsolnai Balázs kertészmérnök a környéken is talált fertőzött leveleket, ezekből gyűjtött és mutatta be a vasárnap összehívott fórumon. 

fitoplazma
Zsolnai Balázs kertészmérnök bemutatta a csepregi gazdáknak, milyen az, ha a fitoplazma megtámadta a szőlőt. Fotó: Szendi Péter

Az amerikai szőlőkabóca ebben az időben már kifejlett imágó, most rakja a tojásokat, amelyek áttelelnek, és ha nem védekezünk, minden évben megtízszereződve, három év alatt teljesen kiirtja a szőlőt – mondta Zsolnai Balázs. ­ – A védekezés során az állatok egyedszámát kell csökkenteni. Mivel a szőlőkabóca jól repül, közel azonos időpontban szükséges a védekezés a gazdák részéről. Ennek két pillére van: a fertőzött tőkéket el kell távolítani, és vegyszerrel kell permetezni az ültetvényt. Két jól használható szercsoport van. Az egyik a piretroidok, ezek nem felszívódó kontaktszerek, amelyeket a levél fonákjára is kell juttatni – ami nem könnyű –, pedig ott tartózkodik a rovar. A másik lehetőség olyan felszívódó hatóanyag használata – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján megtalálható az alkalmazható szerlista –, amelynek 14 napos az élelmiszer-egészségügyi várakozási ideje. A legtöbb szőlő érési idejébe még belefér, hogy még szüret előtt most permetezzenek. Az Irsai Olivér most érik, akinek ilyen szőlője van, szedje le, majd szedés után permetezzen fitoplazma ellen. 

fitoplazma
A fitoplazma a szőlő aranysárgasága. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti. Fotó: Szendi Péter

A fitoplazma a szőlő aranysárgasága - a levél elszíneződéséből, kunkorodásából felismerhető

A vasárnap a csepregi szőlőhegy védelmében összehívott fórumon 20-25 szőlőbirtokos gyűlt össze, hogy meghallgassa Zsolnai Balázs kertészmérnököt, és a bemutatója alapján be tudják azonosítani a betegséget. Megegyeztek abban, hogy a régión belül egyidejűleg permeteznek, méghozzá három napon belül. Akik nem voltak ott, üzenték, hogy csatlakoznak az összehangolt védekezéshez. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu