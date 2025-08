Fizetős Facebook: újabb kiadás a családi kasszában

Már egy ideje lehetett arról hallani, hogy majd valamikor fizetős lesz az egyik legnépszerűbb közösségi oldal, a Facebook. Ez a valamikor most van, ezért fontos döntés előtt állnak a felhasználók: megéri, vagy nem éri meg? A fizetős Facebook bevezetésével új korszak kezdődik: aki nem szeretne több reklámot látni, annak mostantól havi 2990 forintot kell fizetnie - írta meg a boon.hu.

Fizetős Facebook: újabb terhet róhat a felhasználókra

Forrás: Illusztráció/Pixabay

Fizetős Facebook: mit kapunk a pénzünkért?

Nem kell azonnal pánikba esni. Természetesen nem arról van szó, hogy amennyiben nem fizetünk a közösségi oldal használatáért, elveszítjük a fiókunkat és Messengeren sem léphetünk többé kapcsolatba ismerőseinkkel. Sokkal inkább arról (ahogyan a Youtube esetében is történt), hogy most már élvezhetjük a reklámmentességet, már ha ez nekünk megér éves szinten 36 ezer forintot.

Ahogyan a Bors is írja, egy becsukhatatlan üzenet jelenik meg a telefonunkon. A lényeg tehát, hogy két választásunk van: vagy használjuk tovább ingyen a platformot és hagyjuk, hogy nap mint nap reklámokkal bombázzon, vagy előfizetünk a hirdetésmentes verzióra, ami jelenleg 2990 forintba kerül havonta, ezzel még egy tételt hozzáadva a digitális rezsihez.

Mi is az a digitális rezsi?

A digitális rezsi azokat a kiadásokat foglalja magába, amelyeket különböző online szolgáltatásokért fizetünk. Ezek közé tartoznak például a streaming szolgáltatások – mint a Netflix, HBO Max, Disney+ –, zenei szolgáltatások – mint a YouTube Premium –, és online játékplatformok.

Még egy tétel a listára

Most pedig eljött az idő, hogy már a közösségi oldalak is felkerültek erre a listára. A boon.hu a számításához egy olyan háztartást vett alapul, amiben két szülő és egy gyermek él, és élnek is ezekkel a szolgáltatásokkal. például elő vannak fizetve két streaming szolgáltatóra, egy zenei szolgáltatásra, amit hárman tudnak használni, egy játékplatformra a gyereknek és mindhármuk egy fizetős közösségi platformra. Ez a kiadás összeadva havonta 22 740 forintot jelent, és ez még csak egy „alap” csomag – az összeg ennél még jóval több is lehet.