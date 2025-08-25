Reagált a rakétatámadás után a Flex: teljes támogatást nyújtanak a munkatársaknak

Augusztus 21-én reggel munkácsi létesítményüket érte rakétatámadás. A telephely teljes kiürítésének biztosítása érdekében a vállalat élesítette a vészhelyzeti protokolljait. Emellett kapcsolatba léptek az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel. Hozzátették, hogy ügyfeleik folyamatos kiszolgálását az előre kidolgozott vészhelyzeti tervek alapján biztosítják - tudtuk meg a Flex MTI-nek küldött közleményéből.

Rakétatámadás érte Munkácsot, a Flex ottani gyárát is találat érte

Fotó: Telegram / @Zakarpat_ODA)

Flex: felmérik a károkat

Ezzel párhuzamosan felmérik a létesítményben keletkezett károkat.

Munkácsi gyárunk fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban

- jelentette ki közleményében a társaság, ami Sárváron is telephellyel bír. Megjegyezték, hogy ez az esemény jelentős hatással bír közösségük számára, ugyanakkor a munkácsi létesítmény a vállalat bevételének körülbelül 1 százalékát képviseli.

A Flex a közlemény szerint technológiai innovációt, ellátási láncot és gyártási megoldásokat biztosít különböző iparágak és végpiacok számára, beleértve az adatközpontokat, fogyasztói, lakossági és ipari, autóipari, egészségügyi megoldások és termék-életciklus szolgáltatások területeit.

Múlt héten történt a rakétatámadás

Lapunk is beszámolt a támadásról: augusztus 20-ról 21-re virradó éjszaka rakéták csapódtak be Kárpátalján, Munkácson. A támadás során egy ipari létesítmény megsérült, tűz keletkezett, és többen megsérültek. A helyiek számára az éjszaka rendkívül traumatikus élmény volt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára. Szijjártó Péter a közösségi oldalán reagált az eseményekre, mint írta: a délelőtt folyamán Ukrajnából érkezett hírek újra azt bizonyítják, hogy minél előbb békére van szükség a szomszédos országban.