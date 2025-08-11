Ők a legjobb fogorvosok Vasban – olvasóink szerint

Korábban már megkérdeztük olvasóinkat, ki a kedvenc háziorvosuk és nőgyógyászuk Vasban. Akkor is több száz szavazat érkezett a felhívásunkra és most sem volt ez másképp, amikor is arra voltunk kíváncsiak, mit gondoltok, ki a legjobb fogorvos Vas vármegyében. A verseny szoros volt, de végül megszületett a rangsor. A szavazatok alapján kiderült, kihez érdemes beülni a fogorvosi székbe Vasban!

Ki a legjobb fogorvos Vasban? Így válaszoltatok!

Forrás: Freepik/illusztráció

Legjobb fogorvos Vasban

1. Dr. Gyűrűs Gábor

Ő az abszolút favorit: sokan említették, és rendre hallani a nevét, amikor szóba kerül a fogorvos - ennek megfelelően a legtöbb szavazat is rá érkezett. Sokan említik profizmusát és megbízhatóságát, a rendelő tisztaságát - magánrendelése Szombathelyen elérhető.

2. Dr. Kocsis Csaba

Figyelmes és nyugtató: betegek visszatérő kedvence a kommentszekcióban, ezzel együtt a második legtöbb szavazat birtokosa. Nagy szakmai tapasztalatát és profizmusát többen kiemelték, sokan visszajárnak hozzá. A Caries Dental nevű rendelőben praktizál, szintén Szombathelyen.

3. Dr. Fekete András

A harmadik helyezett is jó hírnévnek örvend, sokan válaszolták az ő nevét a feltett kérdésünkre. Több évtizedes tapasztalatát és kulturált, igényes fogászati rendelőjét is többen dicsérték, ami egyébként a Fő téren található, előzetes időpontfoglalás szükséges hozzá.

4. Dr. Gyuk Péter

„Türelmes, profi, megbízható szakember.” - írják többen is a negyedik legtöbb szavazatot kapó doktorra. 2009 óta csak magánrendelése van, praxisa Szombathelyen, a Szily János utca szám alatt található. Időpontfoglalás és rendelési idő is elérhető online.

5. Dr. Vidolovics Ákos

Egy olvasónk hosszú évek óta jár hozzá és úgy fogalmazott, "a lehető legmegbízhatóbb, legprofibb fogorvos és implantológus, akivel valaha találkoztam. Felmérésünkben az ötödik legtöbb szavazat tulajdonosa Vidolovics dr., aki az Art Dentalban dolgozik a szombathelyi Rákóczi Ferenc utcában.