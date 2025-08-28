augusztus 28., csütörtök

Természeti jelenség

Földrengés volt Ausztriában - a lakosság is érezte

A felső-stájerországi St. Peter-Freiensteinben csütörtökön pontosan hajnali 1:05-kor gyenge földrengés volt.

A GeoSphere Austria sajtóközleménye szerint épületekben keletkezett károkról nem tudni. Az 1,9-es erősségű rengést néhány ember csak enyhén érezte - számolt be a földrengésről a steiermark.orf.at.

Földrengést észleltek Stájerországban.

Földrengés Stájerországban

A Szeizmológiai Szolgálat a nyilvánosság visszajelzését kéri a hatásokról a webes űrlapon, a QuakeWatch Austria alkalmazáson keresztül, vagy postai úton a GeoSphere Austria címre.

Hazánkban is rengeteg földrengést észleltek, 2025 júliusában obszervatóriumuk 64 db földrengést és 124 db antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban.

 

