Természeti jelenség
1 órája
Földrengés volt Ausztriában - a lakosság is érezte
A felső-stájerországi St. Peter-Freiensteinben csütörtökön pontosan hajnali 1:05-kor gyenge földrengés volt.
A GeoSphere Austria sajtóközleménye szerint épületekben keletkezett károkról nem tudni. Az 1,9-es erősségű rengést néhány ember csak enyhén érezte - számolt be a földrengésről a steiermark.orf.at.
Földrengés Stájerországban
A Szeizmológiai Szolgálat a nyilvánosság visszajelzését kéri a hatásokról a webes űrlapon, a QuakeWatch Austria alkalmazáson keresztül, vagy postai úton a GeoSphere Austria címre.
Hazánkban is rengeteg földrengést észleltek, 2025 júliusában obszervatóriumuk 64 db földrengést és 124 db antropogén szeizmikus eseményt regisztrált a Kárpát-Pannon régióban.
